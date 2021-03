Moon Boot: La capacità di rinnovarsi senza tradire il proprio DNA

Proprio come fece l'uomo con la luna, il brand Moon Boot è sempre pronto ad esplorare nuovi confini e territori segnati dai suoi stivali lunari.

Da ormai più di 50 anni, compiuti nel 2019, l’azienda italiana Moon Boot rappresenta l’icona delle calzature invernali moderne. Il design lunare che contraddistingue questi stivali, infatti, per quanto non abbia mai tradito le sue radici, riesce sempre a rinnovarsi e a rispondere alle esigenze dei tempi più recenti.

Con il suo sito dedicato, moonboot.it, il noto brand italiano mette a disposizione le sue innovazioni e le sue collezioni, che di anno in anno si contraddistinguono per un tocco unico ed irripetibile. Ad oggi, per esempio, alcuni modelli sono stati realizzati per i mesi primaverili ed estivi, altri per essere indossati in città.

Insomma, proprio come fece l’uomo con la luna, il brand Moon Boot è sempre pronto ad esplorare nuovi confini e territori che, di lì in avanti, saranno segnati dai suoi stivali lunari.

Moon Boot: I re indiscussi della montagna

Moon Boot non è l’unica realtà che si occupa di produrre calzature invernali per i mesi più freddi dell’anno. Eppure, rispetto a qualsiasi altro marchio, Moon Boot gode di una notorietà decisamente più incisiva. Ma, perché?

Il motivo principale, chiaramente, si deve al design dello stivale, che per quanto in passato si sia cercato di imitare, alla fine è rimasto collegato al brand. Allo stesso tempo, però, l’azienda italiana ha puntato anche su elevati standard di qualità, che hanno reso Moon Boot una vera e propria garanzia per la tenuta contro le temperature più fredde.

Inoltre, gli stivali sono anche in grado di offrire una sensazione di confort e comodità impareggiabile. L’imbottitura interna, infatti, si presenta in morbida gommapiuma che avvolge il piede e la caviglia senza, però, risultare eccessivamente stringente.

L’interno dello stivale rimane estraibile e facilmente lavabile e, volendo, si ha la possibilità di sostituire la precedente imbottitura con una nuova. I materiali utilizzati per la realizzazione dei Moon Boot sono di elevata qualità, durevoli nel tempo e pensati per le situazioni di freddo più estremo.

Insomma, non c’è da stupirsi che l’azienda italiana sia diventata il punto di riferimento delle calzature invernali, poiché ha saputo realizzare prodotti unici nel loro genere e che, soprattutto, possono essere considerati alleati perfetti per la stagione invernale.

Questo spiega molto facilmente il motivo per cui i Moon Boot riescono a rispondere alle esigenze di tutti: uomini, donne, adolescenti e persino bambini. In poche parole, tutta la famiglia può godere del caldo e della comodità tipica degli stivali lunari.

Moon Boot: L’innovazione nelle nuove collezioni

Gli stivali lunari, come dicevamo poco fa, si caratterizzano per una seri di fattori che, nel corso del tempo, hanno permesso al brand stesso di rimanere un’icona nel mondo delle calzature invernali. Tuttavia, Moon Boot non si contraddistingue solo per qualità, efficacia e confort.

Il suo asso nella manica risiede nella sua capacità di adattarsi alle ultime tendenze, creando modelli moderni, raffinati e in linea con le esigenze contemporanee. L’esempio più lampante è sicuramente la collezione primavera-estate lanciata nel 2019 per festeggiare l’anniversario dei 50 anni di attività.

In questo caso, quindi, i Moon Boot presentano materiali rinfrescanti e traspiranti, ma non solo. A cambiare, infatti, è anche l’estetica dello stivale, specie per ciò che riguarda i colori.