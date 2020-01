Scopriamo insieme, quali sono le caratteristiche di base del reggiseno senza ferretto, perché è il migliore e dove acquistare il modello trend del momento.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, le tipologie di reggiseno senza ferretto e senza gancio, progettate e studiate per far sentire ad agio ogni donna senza compromettere, nel contempo, la voglia di volersi sentire alla moda. Infine, scopriamo insieme come tutelare la propria salute con il reggiseno più adatto e dove acquistare il miglior reggiseno trend del momento, che tenga in conto ogni caratteristica di base necessaria.

Tipologie di reggiseno

Quando si tratta di reggiseno è importante trovare quello che giusto, che vi faccia sentire comode e a vostro agio, poiché indossare un reggiseno scomodo può produrre delle conseguenze anche sulla salute fisica della donna. Ad esempio, l’utilizzo di un reggiseno poco adatto può danneggiare la salute e causare dolore alla schiena e al collo, nella peggiore delle ipotesi.

In alternativa, l’utlizzo del reggiseno sbagliato può impedire di svolgere una corretta attività fisica, di indossare il vestito che più si ama e via dicendo.

Al fine di trovare il reggiseno che meglio si adatta alle proprie esigenze e necessità, ad ogni modo, è importante anche conoscere le diverse tipologie di reggiseno, che abbiamo pensato di raccogliere nell’elenco che vi proponiamo nel paragrafo che segue.

Reggiseno a balconcino . Realizzato con una striscia orizzontale sul lato inferiore, delle coppe corte e delle fasce che, rispetto alla maggior parte dei reggiseni, sono molto più larghe.

. Realizzato con una striscia orizzontale sul lato inferiore, delle coppe corte e delle fasce che, rispetto alla maggior parte dei reggiseni, sono molto più larghe. Bandeau . Questa tipologie di reggiseno è la preferita dalle adolescenti, forse per lo stile a metà strada tra il classico e lo sportivo. E’ sprovvisto di ganci e ferretti ed è molto simile ad un top, che si indossa facendolo passare dalla testa.

. Questa tipologie di reggiseno è la preferita dalle adolescenti, forse per lo stile a metà strada tra il classico e lo sportivo. E’ sprovvisto di ganci e ferretti ed è molto simile ad un top, che si indossa facendolo passare dalla testa. Built-in . Questa è una tipologia di seno particolare. Per chi mastica o conosce l’inglese, lingua da cui trae origine il termine e il significato, potrebbe facilmente intuire che si tratta di un reggiseno incorporato ad un indumento. Non a caso, un reggiseno built-in, solitamente, è parte integrante di una canotta e si indossa esattamente come una canotta tradizionale.

. Convertibile . Anche in questo caso, siamo di fronte ad una tipologia di reggiseno particolare, quella convertibile, appunto. La definizione è data dalla versatilità del modello, fondamentalmente, un reggiseno che, a seconda dell’occasione e del vestito che si indossa, può essere privato, ad esempio, delle fasce, così da lasciare la spalla scoperta. Questo è solo uno tra i tanti tipi di indosso che il reggiseno convertibile consente.

. Anche in questo caso, siamo di fronte ad una tipologia di reggiseno particolare, quella convertibile, appunto. La definizione è data dalla versatilità del modello, fondamentalmente, un reggiseno che, a seconda dell’occasione e del vestito che si indossa, può essere privato, ad esempio, delle fasce, così da lasciare la spalla scoperta. Questo è solo uno tra i tanti tipi di indosso che il reggiseno convertibile consente. Demi . Questa tipologia di reggiseno è adatta quando si desidera indossare una maglietta con scollo a V perché le coppe sono più basse rispetto ad un reggiseno tradizionale, quindi, indossando una maglietta a scollo a V, non vi è pericolo che le coppe si intravedano.

. Senza coppe. Anche questa tipologia di reggiseno è un po’ particolare, anzi, dato lo stile, molte donne tendono a non considerare quest’indumento un reggiseno vero e proprio. Questo modello è privo di coppe ed è realizzato con poco materiale. E’ molto elegante e l’unico modo per capire i suoi vantaggi è quello di indossarlo.

Quelli appena elencati sono tra i modelli più comuni di reggiseno, ma la lista è veramente lunghissima e, poiché durante la progettazione e realizzazione di un reggiseno, si cerca di non perdere mai di vista lo stile e la comodità, sicuramente, nel tempo, avremo modo di assistere alla comparsa di nuovi modelli.

Una menzione a parte spetta invece al reggiseno senza ferretto, al quale abbiamo pensato di dedicare un paragrafo a parte.



Reggiseno senza ferretto

Il dibattito su quale sia la scelta migliore tra il reggiseno con il ferretto e il reggiseno senza ferretto è infinito e, ancora oggi, molte donne sono alla ricerca di una risposta definitiva.

Indubbiamente, entrambi i modelli hanno pro e contro che, tuttavia, dipendono dalla predisposizione della donna che li indossa, le sue esigenze e necessità, ma anche il suo stile.

Se, da un lato, il reggiseno con il ferretto è perfetto per le donne con un seno abbondante, il reggiseno senza ferretto è la scelta migliore, sia in termini di stile e sia in termini di comfort.

Il reggiseno senza ferretto, definito in alcuni casi anche “reggiseno a coppe morbide”, perché per la sua realizzazione non sono stati utilizzati materiali rigidi o duri, resta, ad oggi, la preferenza assoluta di ogni donna, non solo perché è realizzato interamente in tessuto, ma anche perché ha una resa migliore rispetto al reggiseno con il ferretto, data la mancanza del ferretto, appunto, dunque, l’impossibilità che questo possa penetrare nel tessuto e deformarlo.

Il reggiseno senza ferretto è adatto ad ogni donna, ma dove acquistare il modello migliore?

Reggiseno senza ferretto: il migliore

Non tutti i reggiseni senza ferretto rispondono alle stesse caratteristiche ed è per questo motivo che, nel panorama della biancheria femminile, Perfect Bra si è guadagnato una menzione speciale. Realizzato in un pezzo unico, Perfect Bra è privo di cuciture, bretelle e scomode chiusure, adatto per tutte quelle donne che scelgono la comodità, senza tuttavia rinunciare al gusto e allo stile.

Prodotto e realizzato dalla Santoni, Perfect Bra segue una forma innovativa, un tessuto extra-flessibile, che rende il reggiseno comodo da indossare sotto qualunque capo di abbigliamento e in ogni contesto. Raccomandato dagli esperti del settore e le donne che hanno scelto di indossarlo, quelli che seguono sono i punti di forza di Perfect Bra:

spalline spesse per un sostegno e una resa maggiori

bordo arricciato per sollevare naturalmente il seno

scollo a V per valorizzare meglio il busto

fasce ampie sui lati per sagomare il contorno del corpo

tessuto rafforzato per un sostegno migliore

Per chi fosse interessata a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Perfect Bra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Perfect Bra è in promozione a soli 59,00 € con due set (basic + color). Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.