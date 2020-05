Pancia gonfia: i cibi consigliati.

Vi capita spesso di sentirvi a disagio per via della pancia gonfia? Niente paura! Vediamo insieme quali sono le cause e i cibi consigliati.

Tra i disagi più comuni che vanno a tormentare a ogni età c’è sicuramente quello della pancia gonfia, un fastidio che va a colpire una percentuale che si aggira tra il 10% e il 30% della popolazione dei Paesi occidentali. Di solito, la pancia gonfia si associa comunemente alla sindrome del colon irritabile che comporta una sensazione molto forte di pienezza e una tensione a livello dello stomaco e dell’intestino. In altri casi, la pancia gonfia si associa alla distensione dell’addome e alle intolleranze alimentari. Scopriamo i cibi consigliati.

Pancia gonfia: cosa evitare

Quando parliamo di “Pancia Gonfia“, intendiamo un sintomo tipico di diverse malattie o patologie dell’apparato digerente. Questa sensazione spiacevole causa una tensione addominale eccessiva, espressione comune di un accumulo di tipo gassoso all’interno dell’intestino e dello stomaco. La pancia gonfia, poi, in molti casi viene riconosciuta con il termine “Meteorismo” e si associa ai crampi addominali, frequenza di evacuazione, eruttazione e flatulenza.

La pancia gonfia molto spesso va a costituire un sintomo abbastanza passeggero, che viene causato da un pasto consumato troppo velocemente o molto abbondante e in alcuni casi dall’aumento eccessivo di peso. In altri casi, invece, la pancia gonfia è un sintomo tipico di diversi fenomeni fisiologici (es: menopausa, sindrome premestruale). Altre volte, poi, la pancia gonfia nasconde intolleranze alimentari, sindrome del colon irritabile e patologie più gravi.

Vediamo ora che cosa non fare in caso di pancia gonfia.

Abbinare troppe tipologie diverse di cibo insieme (es: pasta, pesce, carne, latticini ecc…).

Abusare di lassativi a base eteropolisaccaridica che gonfiano il livello gastro-intestinale.

Andare a coricarsi subito dopo il pasto.

Bere troppe bibite gassate e zuccherate.

Cercare di superare l’ansia, la depressione e lo stress che accentuano il problema.

Essere troppo sedentari.

Fare delle grandi abbuffate.

Fumare durante i pasti.

Masticare chewingum o succhiare troppe caramelle.

Seguire una dieta sbilanciata ricca di cibi “spazzatura” e alimenti iperlipidici.

Ecco invece quali sono i cibi da evitare in caso di pancia gonfia.

Abbinamenti alimentari errati (es: latte + uova, oppure legumi + carne).

Alimenti che contengono aria (es: frappè, frullati, maionese, panna montata ecc…).

Alimenti complessi che rallentano la digestione per il super lavoro digestivo).

I cibi che possono indurre flatulenza (es: piselli, fagioli, fagiolini, ceci, lenticchie ecc…).

Il pane morbido e la mollica di pane.

Latte e latticini (questo riguarda soprattutto i soggetti intolleranti al lattosio).

Melanzane, cavoli, carote, cipolle e lieviti.

Tutti i cibi di difficile digestione (es: fritture, intingoli, alimenti piccanti e grassi ecc…).

Tutto ciò che fermenta a livello intestinale (bibite, dolci e dolcificanti artificiali).

Pancia gonfia: cibi consigliati

Vediamo ora quali sono i cibi consigliati per la pancia gonfia.

SPEZIE: limitano la formazione di gas nell’intestino e riescono ad agire sulla fermentazione.

ASPARAGI: ci fanno sentire più leggeri e in forma, grazie all’azione drenante sull’organismo.

POMPELMO: grazie alla presenza di un particolare enzima, riesce a eliminare il gonfiore addominale.

CEREALI INTEGRALI: sgonfiano la pancia, aiutano a perdere peso e a regolarizzare il funzionamento dell’intestino.

PAPAYA: ha un effetto drenante e favorisce la digestione andando a eliminare i liquidi in eccesso. La polpa della papaya contiene la papaina, ma anche acqua e vitamina C.

FINOCCHI: migliorano la digestione, eliminano le tossine in eccesso e aiutano a depurare l’organismo.

KIWI: è perfetto per contrastare l’accumulo di adipe nella zona dell’addome.

MELA: favorisce l’eliminazione dei gas e la digestione. La mela è ricca di fibre, buona e senza calorie che favoriscono il funzionamento buono dell’intestino.

INFUSI, TÈ E TISANE: il tè verde, le tisane ai semi di finocchio, anice, liquirizia o menta aiutano a idratare ed eliminare il gonfiore.



