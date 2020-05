Dieta per l’estate: come prepararsi alla bella stagione

La Dieta per l'Estate è soprattutto uno stile alimentare, sano e rivisitato, allo scopo di perdere peso approfittando dei cibi di stagione. Scopriamo come.

La Dieta per l’Estate fa riferimento soprattutto ad uno stile di vita nuovo e modificato, grazie al quale perdere peso e mantenere un peso forma ottimale naturalmente, semplicemente sfruttando i cosiddetti cibi di stagione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta e come arrivare preparati alla bella stagione.

Dieta per l’Estate

L’arrivo della stagione estiva costringe ognuno di noi a modificare il proprio stile di vita, così da adattarsi al cambiamento ed affrontarlo nel migliore dei modi. D’altra parte, l’arrivo dell’estate coincide anche con l’aumento delle temperature, di conseguenza, con una sudorazione eccessiva che porta il nostro corpo a perdere quantità eccessive di acqua. Allo stesso tempo, la presenza sulle nostre tavole di cibi e bevande che mancano durante le altre stagioni, compromettono una situazione già delicata, alla base, spesso e volentieri, di un aumento smisurato del proprio peso.

Come rimanere in forma durante l’estate e non vanificare gli sforzi a cui ci siamo sottoposti durante le stagioni più fredde e piovose? Semplicemente, consumando più acqua e cibi ricchi di acqua, così da contrastare la ritenzione idrica e favorire il mantenimento di un peso forma ideale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, i principi su cui poggia la Dieta per l’Estate, uno stile di vita nuovo, grazie al quale perdere peso e mantenere la forma sfruttando i cosiddetti cibi di stagione.

Dieta per l’Estate: i cibi di stagione

Quando si parla di dieta, non sempre si fa riferimento ad un programma alimentare rigido, a causa del quale rinunciare al cibo che si ama, al gusto e ai piaceri delle tavola. La maggior parte delle volte, infatti, quando si parla di dieta si fa rifermento ad uno stile alimentare sano, che corregge le abitudini cattive, grazie al quale individuare quegli alimenti che fanno bene alla nostra salute, così da assumere ogni nutriente necessario al corretto funzionamento del proprio organismo.

Come mantenersi in forma con la Dieta dell’Estate? Prima di tutto, facendo della frutta di stagione la nostra amica più fidata! Come si anticipava nella premessa, la sudorazione favorisce una perdita eccessiva di acqua, acqua che dovremmo assumere costantemente per assicurare l’equilibrio del nostro organismo. La frutta estiva, fortunatamente, è ricca di acqua. Il kiwi, l’anguria, i frutti di bosco e ogni altro frutto di stagione ricco di acqua favorirà la perdita di peso, ma aiuterà il nostro organismo a restare idratato e a combattere il caldo.

La frutta, che va bene consumare così com’è, può essere la base di un frullato o un succo di frutta, preferibilmente da preparare in casa, oppure, la base di uno snack, anch’esso preparato in casa, da consumare durante i momenti di pausa, così da restare idratati, depurare l’organismo, favorire la perdita di peso e spegnere il senso di fame durante i momenti di pausa.

Il succo di verdura è, spesso e volentieri, sottovalutato. Come nel caso della frutta, la verdura, specialmente quella a foglia verde, contrasta la ritenzione idrica, favorisce la perdita di peso e aiuta a combattere il caldo, ma servono perfettamente lo scopo anche i frullati di verdura a foglia verde, rigorosamente preparati in casa, arricchiti con l’anguria.



Il miglior integratore da abbinare

Quando si decide di abbracciare uno stile alimentare nuovo, sano e rivisitato, a prescindere che lo si faccia per mantenere un peso forma ottimale o per perdere qualche chilo di troppo, oltre ad abbinare ad esso l’esercizio fisico, mirato e regolare, è bene tener presente che l’integrazione con un supplemento alimentare, preferibilmente naturale e biologico, potrebbe realmente fare la differenza.

Tra le numerose soluzioni che il mercato propone, + Forma si distingue, prima di tutto, per la sua capacità di intervenire direttamente sulla causa responsabile di un aumento incontrollato del peso, il metabolismo lento, risvegliandolo e stimolandolo, in secondo luogo, per la presenza di ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza.

Privo di controindicazioni ed effetti collaterali, + Forma è un integratore alimentare, naturale e biologico, che si distingue anche per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

il Caffè Verde , la vera essenza di + Forma, ricco di acido clorogenico chimico, quella sostanza chimica che, come specificato anche nei paragrafi precedenti, stimola il corretto processo metabolico dell’organismo, allo scopo di favorire la perdita di peso, ma garantisce anche una serie di benefici sulla salute dell’uomo;

, la vera essenza di + Forma, ricco di acido clorogenico chimico, quella sostanza chimica che, come specificato anche nei paragrafi precedenti, stimola il corretto processo metabolico dell’organismo, allo scopo di favorire la perdita di peso, ma garantisce anche una serie di benefici sulla salute dell’uomo; la Moringa , una pianta ricca di proprietà ipocolesterolemiche e ipoglicemizzanti, grazie alle quali influenzare i vasi sanguigni e ridurre i livelli di glicemia nel sangue, un processo benefico per i pazienti ipotesi e affetti da colesterolo alto, ma anche per chi fatica a perdere il peso in eccesso;

, una pianta ricca di proprietà ipocolesterolemiche e ipoglicemizzanti, grazie alle quali influenzare i vasi sanguigni e ridurre i livelli di glicemia nel sangue, un processo benefico per i pazienti ipotesi e affetti da colesterolo alto, ma anche per chi fatica a perdere il peso in eccesso; l’ Alga Wakame , specificatamente inserita allo scopo di stimolare e risvegliare il metabolismo lento, allo scopo di monitorare l’andamento del proprio peso e lavorare sull’adipe in eccesso, allo scopo di smaltirla;

, specificatamente inserita allo scopo di stimolare e risvegliare il metabolismo lento, allo scopo di monitorare l’andamento del proprio peso e lavorare sull’adipe in eccesso, allo scopo di smaltirla; la Barbabietola, una pianta ad altissima concentrazione di principi antiossidanti, allo scopo di contrastare l’azione dannose dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare, per una pelle sempre sana e giovane, nonostante il passare degli anni.

+ Forma è l’integratore alimentare per antonomasia, progettato e sviluppato per favorire la perdita di peso nei soggetti alle prese con la difficoltà di perderlo e spegnere la fame nervosa, responsabile principale dell’aumento incontrollato del peso. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. + Forma è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, + Forma è in promozione e potrete acquistarlo due confezioni a 49,00 €. Per prenotare + Forma è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.