Sono almeno due le vittime del crollo di un ponte in costruzione in Olanda.

Nuovo incidente sul lavoro, stavolta in Olanda, dove è crollato un ponte in fase di costruzione.

Incidente sul lavoro in Olanda

La cronaca degli ultimi giorni è purtroppo piena di incidenti sul lavoro, come non citare ad esempio il crollo del pilastro a Firenze.

Adesso un nuovo crollo, stavolta di un ponte in costruzione in Olanda. In questo caso non abbiamo un numero certo di vittime e non sappiamo quanti operai si trovassero effettivamente sul cantiere al momento dell’impatto.

Si parla di almeno due morti e almeno due feriti, un bilancio che però non è ufficiale perché ancora le ricerche sono in corso.

La notizia sui siti e sui giornali locali: tutti parlano del crollo in Olanda

In poco tempo la notizia ha fatto il giro del web, partendo prima dalla stampa locale.

Le informazioni che abbiamo sono poche ma sbirciando un po’ sui social che subito si sono interessati all’incidente sul lavoro in Olanda, sappiamo che le cause del crollo non sono ancora state evidenziate.

Ora le autorità olandesi indagheranno per capire se la colpa sia da addebitare alla scarsa qualità dei materiali da costruzione oppure a uno sbaglio commesso dagli operai. Non sappiamo l’identità delle vittime.

Il caso analogo al crollo in Olanda: cosa è successo a Firenze

Impossibile non citare un incidente analogo avvenuto pochi giorni fa, il 16 febbraio.

Parliamo del crollo di un pilastro in cemento di 20 metri, in un cantiere a Firenze, dove si stava lavorando alla costruzione di un supermercato Esselunga.

Otto le persone coinvolte in questo caso, alcune sono sopravvissute, altre non ce l’hanno fatta.

Anche qui si indaga per chiarire cosa sia accaduto.