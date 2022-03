Olga Plachina, polemiche per le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina: “Putin mi è sempre piaciuto”

Olga Plachina è stata invitata dai suoi follower a dare un'opinione sulla situazione in Ucraina, ma la risposta dell'atleta russa non è piaciuta ai fan.

Olga Plachina, atleta e modella russa moglie dell’ex schermidore Aldo Montano, è finita nel mirino delle critiche dei suoi quasi 60mila follower su Instagram.

Olga Plachina sulla guerra in Ucraina: “Sono fiera di essere russa, Putin mi è sempre piaciuto”

Mentra condivideva gli scatti della sua festa di compleanno, Olga Plachina è stata invitata dai suoi fan a dare un’opinione sulla guerra tra Russia e Ucraina, ma la risposta dell’atleta ha scatenato una vera bufera.

“Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io per dare ragione a uno dei due? Non sono mai stata una persona dentro alla politica. Sono una ragazza russa, e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi sono sempre piaciuti i nostri regimi! Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice!“, ha scritto Plachina.

“Mi dispiace molto, ho anche parenti in Ucraina, ma la colpa non è tutta dei russi”

“Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto per cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”, ha proseguito l’atleta.

Le reazioni del web

Dure le critiche sul web. “Tra qualche anno proverai vergogna per queste parole (forse)”, “e se Joe Biden ha definito Vladimir Putin ‘un criminale folle’, c’è chi lo difende”, hanno scritto i follower a Olga Plachina.

Qualcuno ha però difeso la modella, definendola una donna che non ha paura di dare un’opinione diversa dalla massa.

Per il momento, invece, non ci sono commenti da parte di Aldo Montano.

