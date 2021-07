Olimpiadi 2032 a Brisbane: i Giochi tornano in Australia per la prima volta da Sydney 2000

Le Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane. I Giochi Olimpici torneranno in Australia per la prima volta dopo Sydney 2000.

Le Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane. I Giochi Olimpici torneranno in Australia per la prima volta dopo Sydney 2000. Sarà la terza volta in cui i giochi si svolgeranno in Australia.

Olimpiadi 2032: i Giochi tornano in Australia

La 138esima sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha stabilito che Birsbane ospiterà i Giochi Olimpici del 2032.

L’Australia tornerà ad essere la sede dell’evento per la terza volta, dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. Una decisione che ha reso molto felice il Paese. I Giochi Olimpici di quest’anno, messi a dura prova dal Covid, si terranno dal 23 luglio all’8 agosto, mentre le Paralimpiadi sono programmate dal 24 agosto al 5 settembre. Birsbane è risucita ad ottenere 72 voti sì e 5 voti no su 77 voti validi, diventando la prima città eletta dopo aver beneficiato del nuovo approccio flessibile introdotto dal CIO.

Le riforme introdotte permettono al Comitato Olimpico Internazionale di collaborare con città, regioni e paesi, in modo da incoraggiare i progetti olimpici che usano sedi esistenti e temporanee, che si allineano con piani di sviluppo a lungo termine e che hanno una forte visione dello sport e della comunità.

Olimpiadi 2032: le parole del presidente CIO

Thomas Bach, presidente del CIO, è intervenuto durante l’evento. “Questo nuovo approccio è più leggero, più collaborativo, più compatto e ha un impatto positivo.

Ora abbiamo un pool significativo di soggetti interessati per il 2036 e per il 2040, a quasi 20 anni dai Giochi. Non riesco a ricordare che siamo mai stati in una posizione così favorevole 20 anni prima. Iniziamo Tokyo 2020 con piena fiducia per il futuro del Movimento Olimpico” ha spiegato.

Olimpiadi 2032: le parole del ministro Scott Morrison

“I Giochi Olimpici e Paralimpici del Queensland del 2032 forgeranno un’eredità duratura per l’intera nazione.

Sosterranno la crescita economica e gli investimenti, offriranno vantaggi alla comunità e ispireranno la prossima generazione di atleti australiani. Sono orgoglioso dell’Australia, del Queensland e della nostra squadra che ha assicurato questa vittoria al nostro Paese. Il governo del Commonwealth ha sostenuto fin dall’inizio la candidatura di Brisbane ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. Crediamo in questa offerta. Sappiamo che è un’enorme opportunità per la nostra nazione, proprio come i Giochi di Melbourne nel 1956 e le Olimpiadi di Sydney 2000” sono state le parole piene di orgoglio del ministro australiano Scott Morrison.