Le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgeranno, come sappiamo a Milano e Cortina (Veneto), ma le gare di bob avranno un’altra sede. La decisione ufficiale, dopo mesi di tira e molla, è stata presa e ad annunciarla è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Olimpiadi invernali Cortina: il caso della pista da bob

Le pista di bob di Cortina non si costruirà. Dopo tanti mesi di tira e molla, la decisone è ormai ufficiale: non ci sono i tempi tecnici per la costruzione e non sono stati superati tutti gli ostacoli di cui tanto si era parlato negli ultimi mesi. La pista, per essere utilizzata nelle Olimpiadi 2026, avrebbe dovuto essere pronta a fine 2024, in tempo per avere la cerficazione CIO, ma la sua costruzione richiederebbe molto più tempo. Per questo motivo, le gare di bob, slittino e skeleton non si terrano a Cortina, ma in un’altra sede ancora da individuare.

Olimpiadi invernali , dove si terranno le gare di bob

Secondo quanto si apprende, al momento non è ancora stato deciso dove si terranno le gare di bob, slittino e skeleton valide per le Olimpiadi 2026, ma il luogo più indicato sembra essere l’Austria. Il presidente del Comitato olimpico austriaco Karl Stoss lo ha già confermato a Malagò: “L’Austria è un potenziale candidato e sarebbe felice di sostenervi“.