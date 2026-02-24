Olly, cosa ha fatto e come ha passato il 2025 dopo aver vinto il Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2025 ha visto la vittoria di Olly con la canzone “Balorda Nostalgia” e tutti si aspettavano la sua apparizione all’Eurovision come rappresentante dell’Italia ma lui all’ultimo ha deciso di tirarsi indietro lasciando il palco al secondo classificato Lucio Corsi.

La fine del Festival e la decisone presa dopo averci pensato

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2025 Olly si è preso del tempo per riflettere su quello che aveva vissuto e difatti a mente fredda dopo essersi reso conto di quanto ha fatto è riuscito a dire cosa avrebbe fatto.

La decisione finale è stata di non prendere parte all’Eurovision per “ascoltare sè stesso” apprezzando la sua musica e pensando alle attività future.

Cosa ha fatto dopo la vittoria

Dopo aver vinto il Festival ed aver annunciato la non-partecipazione all’Eurovision Olly si è focalizzato alla realizzazione di nuova musica ed alla promozione del primo disco.

La sua estate è stata ricca di date e concerti che lo ha visto cantare su moltissimi palchi in tutta Italia e allo stesso tempo scrivere nuova musica.

Proprio la nuova musica lo porterà a cantare live in diversi palazzetti dello stivale con l’album nuovo che sarà apprezzato dai fan.