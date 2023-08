Nuove indiscrezioni sull’omicidio di Mahmoud Abdalla, 19enne ucciso e fatto a pezzi a Santa Margherita Ligure. Il giovane aveva denunciato i suoi datori di lavoro.

Omicidio Genova, Mahmoud aveva denunciato i suoi datori di lavoro

Emergono nuove indiscrezioni sull’omicidio del 19enne Mahmoud Abdalla, che aveva denunciato alla guardia di finanza il suo datore di lavoro. Il giovane è stato ucciso e fatto a pezzi a Santa Margherita Ligure. Ad incastrare i killer è stata un’intercettazione. Il fratello di “Bob”, uno dei due arrestati, dall’Egitto, avrebbe chiamato Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, 26 anni, detto Tito, suo socio del negozio Aly Barbe Shop di Sestri Pontante e di Chiavari, accusandolo di essere lui l’autore del delitto. “Sei stato tu ad ammazzarlo e a farlo a pezzi…” ha dichiarato. “Non volevo. Il coltello non era mio: è stato durante una lite” ha risposto lui.

Omicidio Genova: le indagini continuano

Durante le indagini, le armi non sono state trovate. Uno dei due indagati accusa l’altro di averle portate a Milano per farle sparire, ma l’altro nega questa accusa. Durante la lite, uno dei due ha dichiarato di essersi messo in mezzo e di aver rischiato una coltellata. Secondo quanto appreso, arriveranno i Ris di Parma per cercare tracce di sangue nella casa dormitorio dove è stato commesso l’omicidio.