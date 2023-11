Dramma a Palermo, dove un uomo è stato ucciso da diversi colpi di arma da fuoco in via Roma. L’omicidio si è consumato nella notte: il killer ha estratto la pistola e ha premuto più volte sul grilletto, prima di darsi alla fuga.

Omicidio a Palermo, spara ad un uomo: morto 40enne

Era circa la mezzanotte di ieri, venerdì 3 novembre, quando un corpo senza vita è stato ritrovato lungo via Roma a Palermo, proprio di fronte al palazzo delle Poste. La vittima, è sembrato subito evidente, era stata uccisa da colpi di arma da fuoco. Si tratta di uno straniero di circa 40 anni di cui non sono ancora state fornite le generalità. Quando le autorità sono arrivate sul posto, per l’uomo non c’era già più nulla da fare: i carabinieri hanno recintato la zona per iniziare ad effettuare tutti i rilievi del caso, coadiuvati dalla polizia scientifica.

Omicidio a Palermo, spara ad un uomo: si cerca il killer

L’omicida, dopo aver sparato alla vittima, si è dato alla fuga. Al momento, non si conoscono altri dettagli sull’omicidio, ma gli agenti stanno indagando: è già stata presa visione dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti su tutta la via.Si attende anche l’autopsia sul cadavere ritrovato per strada.