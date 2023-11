Il ragazzo è stato investito in una strada del centro di Bologna da una Fiat Punto: il 18enne è ricoverato in ospedale

Il grave incidente stradale è avvenuto l’altro pomeriggio nel pieno centro della città di Bologna, dove un ragazzo appena maggiorenne è stato investito da un pensionato mentre stava attraversando la strada.

18enne investito in strada: l’incidente

Il giovane stava attraversando la strada su una delle vie principali del centro di Bologna quando una Fiat Punto, guidata da un uomo di 86 anni, lo ha colpito in pieno. Lo scontro è stato violento, e il ragazzo è stato sbalzato ad alcuni metri dal punto di impatto ed è finito a terra sul duro asfalto. L’anziano si è immediatamente fermato a prestare aiuto al giovane, preoccupandosi in prima persona di chiamare i soccorsi.

18enne investito in strada: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono sopraggiunti, solo qualche minuto dopo, i medici del 118 i quali, dopo aver fornito le prime cure sul luogo dell’incidente nei riguardi del 18enne, lo hanno trasferito con un’ambulanza in ospedale. Lì, le condizioni di salute del ragazzo sono peggiorate: il 18enne è in prognosi riservata e al momento non si sa se sia in pericolo di vita. L’86enne è stato trovato, invece, dai sanitari in evidente stato di choc. Gli agenti di polizia stanno ancora indagando sull’accaduto.