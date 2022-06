Omicron 5, Bassetti: “Contagioso come il morbillo ma basta allarmismi, i reparti sono vuoti”

L'infettivologo genovese commenta il rialzo dei contagi legato alla nuova variante e dichiara: "Organizzare un serio richiamo vaccinale per l’autunno".

Con il rialzo dei contagi e il tasso di positività che sale, come sarà l’estate 2022? Gli esperti si sbilanciano, ma c’è anche chi lancia un nuovo allarme per la rapida diffusione della nuova variante. Omicron 5 preoccupa Antonella Viola e anche il collega Fabrizio Pregliasco raccomanda l’uso della mascherina, anche d’estate.

Evita allarmismi, invece, Matteo Bassetti.

Gli esperti si dicono preoccupati per la diffusione della nuova variante, altamente trasmissibile. A dire la sua è anche l’infettivologo genovese Matteo Bassetti.

“Il Covid, ora, è diventato contagioso come il morbillo, dieci volte in più di quanto lo fosse nel 2020. Eppure, il mio reparto è vuoto.

Basta con l’isteria da emergenza, piuttosto cominciamo a organizzare la campagna vaccinale d’autunno“, ha sottolineato Bassetti.

Intervistato da Repubblica, il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino ha parlato dell’attuale andamento epidemiologico e ha aggiunto: “Si tratta della fiammata estiva di una variante molto contagiosa. La trasmissibilità di Omicron 5 è 10 volte quella del virus iniziale. Allora, un positivo poteva infettare altre 2/3 persone, oggi ne contagia 20.

Se c’è un positivo a una festa, la metà degli invitati si infetterà. Omicron 5 si sovrappone alla malattia infettiva più contagiosa: il morbillo. Però, il virus non è più aggressivo, è molto simile a quello dell’influenza, con febbre per 2/4 giorni, mal di gola, diarrea, ma non riscontriamo più polmoniti. Non è più il Covid 2020“.

Il motivo? “Il virus è meno aggressivo, ma c’è anche il 90% della popolazione vaccinata. Inoltre, quasi il 30% degli italiani ha fatto Omicron e quindi, o per i vaccini o per immunizzazione naturale, gli anticorpi per il Covid sono nella quasi totalità delle persone”.

Importante “non allarmare la popolazione: questa volta accuso i colleghi, non i giornali o il ministro. Non c’è nessun allarme”. Quindi ha ricordato: “Prima di noi sono stati invasi da Omicron 5 Sudafrica, Spagna Inghilterra e non hanno fatto questa cagnara. Contano diversamente i positivi ospedalizzati: lo dico da molti mesi, di differenziare chi entra in ospedale per il Covid o chi, ricoverandosi, si scopre positivo. Noi mettiamo tutto insieme e facciamo danni all’economia. Se fossi un turista, e volessi fare una vacanza in Italia, con questi numeri, che però non corrispondono a un’analisi quantitativa reale del fenomeno, io cambierei destinazione”.

L’importanza del vaccino

Bassetti ribadisce l’importanza del vaccino anti-Covid e di una tempestiva organizzazione vaccinale in vista del prossimo autunno.

“Ad agosto arriverà il nuovo vaccino bivalente. Dobbiamo cominciare a organizzarci, oggi, per come somministrarlo e a chi. Invece che stare a correre dietro a un raffreddore, pensiamo a mettere al sicuro pazienti fragili e operatori sanitari, nei primi due mesi di campagna e poi, se sarà il caso, vaccinare altre fasce di popolazione”, ha commentato.

Sulla mascherina ha aggiunto: “Con varianti così contagiose, ha l’affidabilità di un colabrodo. Però consiglio agli anziani e ai fragili di indossare la Ffp2 nei luoghi chiusi. Anche con la mascherina, vale lo stesso discorso dell’isolamento: i cittadini siano responsabilizzati, non obbligati”.

Allarme vaiolo delle scimmie

Non si dice preoccupato per il Covid, ma è più allarmato per i casi di vaiolo delle scimmie.

“Mi preoccupano i 3.500 casi di vaiolo delle scimmie, 73 in Italia, per ora nessuno in Liguria: è un virus sessualmente trasmissibile e credo che l’estate sarà un moltiplicatore di contagi. Per questo, per esempio, vaccinerei contro il vaiolo tutti i giovani“, sono state le sue parole.