Il vaccino di Oxford e AstraZeneca è sicuro con gli effetti collaterali che risultano essere molto bassi. A dirlo l’Onu.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite non ha dubbi. Il vaccino anti-covid sviluppato da Oxford e la casa farmaceutica AstraZeneca è sicuro. Lo sostiene Mariangela Simao vice direttrice generale dell’Onu nell’ormai consueto vertice dalla sede di Ginevra. Una posizione questa arrivata a pochi giorni dal verdetto dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco che si era espressa favorevolmente sull’efficacia e la sicurezza del vaccino, a dispetto dei casi sospetti che si sono verificati in diverse parti d’Europa.

“i benefici di AstraZeneca superano i rischi”. Lo sostiene la vice direttrice generale dell’Onu Mariangela Simao che nel corso del consueto vertice che si ha avuto luogo dalla sede di Ginevra ha dichiarato il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica e da Oxford è sicuro. A questo proposito, stando a quanto riportato da ANSA, gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Ema hanno aggiunto che per studiare se ci siano delle relazioni tra il vaccino e un “un effetto collaterale molto raro che potrebbe accadere ad uno su un milione”.

Nel frattempo con un post su Twitter il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato che 32 milioni di dosi sono state distribuite da COVAX in un mese: “Ci sono 36 paesi ancora in attesa, 16 dei quali riceveranno le prime dosi da COVAX entro i prossimi 15 giorni”.

177 countries & economies have started #COVID19 vaccination. In just 1 month, #COVAX has distributed 32M+ vaccines to 61 countries. There are 36 countries still waiting, 16 of which are scheduled to receive their first doses from COVAX within the next 15 days. #VaccinEquity

