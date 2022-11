OnlyFans, Donna D'Errico in intimo: l'ex star di Baywatch scalda i social

Donna D’Errico, ex star di Baywatch, ha debuttato da poco su OnlyFans.

La donna, 54 candeline all’attivo, ha ancora un corpo perfetto e l’ha mostrato ai fan sfoggiando un completino intimo davvero sexy.

OnlyFans: Donna D’Errico in intimo

OnlyFans continua a registrare adepti. Anche l’attrice Donna D’Errico, nota per aver partecipato al telefilm Baywatch, ha deciso di iniziare ad utilizzare il social del momento. Cinquantaquattro candeline all’attivo, ha ancora un corpo perfetto, che non teme di mostrare ai fan.

Uno degli ultimi scatti, non a caso, la ritrae con un completino intimo in raso davvero mini.

La foto in intimo infiamma i social

Donna ha debuttato su OnlyFans da poco, ma ha già diversi fan che pagano per vedere i suoi contenuti più bollenti. Nelle ultime ore, complice l’atmosfera natalizia, ha posato con un completino intimo in raso di colore rosso. “Grazie, questo è il mio regalo di Natale“, scrive un fan su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donna D’Errico (@donnaderrico)

Donna D’Errico fa impazzire i fan

Donna D’Errico, grazie ad OnlyFans, riesce a guadagnare un bel po’. I suoi fan impazziscono per gli scatti bollenti e, quasi in massa, sottolineano: “La tua bellezza non ha età“.

Ovviamente, c’è anche qualcuno che la critica, ma sono davvero pochi. D’altronde, l’attrice ha ammesso: “Mi sento sexy e sto bene con me stessa“.