OnlyFans, Kerolay Chaves: "Con una foto dei piedi guadagno 20mila euro"

OnlyFans continua ad essere una delle piattaforme social più redditizie di sempre.

La modella Kerolay Chaves ha confessato che per una foto dei suoi piedi arriva a guadagnare anche 20mila euro.

OnlyFans: i guadagni di Kerolay Chaves

Kerolay Chaves è una modella di 21 anni che da qualche tempo ha deciso di improntare la sua carriera su OnlyFans. Intervistata dal Daily Star, ha confessato che i suoi guadagni sono a dir poco stellari. A contattatarla sono soprattutto i feticisti, disposti a sborsare anche 20mila euro per una foto dei suoi piedi.

Kerolay Chaves: i suoi piedi vanno a ruba

La Chaves, che si definisce “l’ultima vergine rimasta su OnlyFans“, ha rivelato:

“Ricevo molte richieste di foto dei miei piedi, tanti messaggi su Instagram al giorno. Inizialmente ero un po’ spaventata, poi l’ho trovata una richiesta curiosa e ho capito che è semplicemente un fetish”.

La modella e content creator, da quando ha deciso di assecondare le richieste dei suoi seguaci, ha tripilicato i guadagni.

Kerolay Chaves: i guadagni lievitano se vende i calzini usati

Non solo foto dei piedi, Kerolay ha rivelato che i suoi incassi su OnlyFans lievitano quando vende calzini usati o capi indossati per parecchie ore. Ha raccontato: “Vogliono le mie scarpe usate, ma solo se puzzano“. Considerando che una foto dei piedi vale anche 20mila euro, non osiamo immaginare quanto costino le sue scarpe puzzolenti o i calzini indossati per almeno 12 ore.