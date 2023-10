Una nonna 71enne, tale Michelle Hardenbrook, è diventata una star di OnlyFans. La donna si è ritrovata all’improvviso senza lavoro e ha deciso di buttarsi sulla nota piattaforma di contenuti per adulti. A quanto pare, i suoi guadagni sono stellari.

Nonna 71enne senza lavoro sbarca su OnlyFans

Michelle Hardenbrook è una nonna di 71 anni che, dall’oggi al domani, si è ritrovata senza lavoro e con un figlio disabile da mantenere. Disperata, ha deciso di iscriversi ad OnlyFans e la sua vita è completamente cambiata. Faceva la segretaria per uno studio privato ed è stata licenziata per sopraggiunti i limiti d’età. La sua pensione, però, era bassa e non le consentiva di condurre una vita dignitosa.

I guadagni della nonna 71enne sono stellari

La nonna 71enne è così sbarcata su OnlyFans. In poco tempo, Michelle è diventata una star, arrivando a guadagnare fino a 30mila dollari al mese. Ha dichiarato al Daily Star:

“Non trovo nulla di male in quello che faccio soprattutto perché ho bisogno di aiutare mio figlio disabile”.

La Hardenbrook vive in California, è separata e ha debuttato su OnlyFans da circa un anno.

OnlyFans: la nonna 71enne è una star

Michelle, oltre al figlio disabile, ha un’altra pargola con la quale non parla da circa 20 anni. “Sono sicura che se scoprisse cosa sto facendo ora, avrebbe più scuse per non vedermi“, ha rivelato. La nonna 71enne non ha timore di mostrarsi senza veli e non ha problemi neanche a parlare di sesso:

“I rapporti sessuali cambiano con l’età. Ci sono alcune modifiche da apportare, ma può comunque essere altrettanto soddisfacente, altrettanto divertente e altrettanto simpatico. Non credo che tu debba smettere di farlo quando raggiungi una certa età. Molte donne, soprattutto quando raggiungono la menopausa, si fermano. Io non mi sono fermata”.