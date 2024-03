Dopo il successo di Dall-E e ChatGPT, OpenAI si propone di sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale per robot umanoidi parlanti, con l’obiettivo di metterli rapidamente sul mercato.

OpenAI, prossima frontiera: l’investimento in robot umanoidi

La collaborazione con la startup Figure AI, annunciata da Business Insider, mira a accelerare la commercializzazione dei robot di Figure AI, migliorandone l’interazione con gli esseri umani e la capacità di elaborare informazioni mediante l’utilizzo dei modelli multimediali di OpenAI.

OpenAI, già coinvolta finanziariamente nello sviluppo di robot umanoidi, ha guidato investimenti nella startup 1X Technologies, oltre alla collaborazione con OpenAI, Figure ha ottenuto supporto da Microsoft, Nvidia e Jeff Bezos, raccogliendo 675 milioni di dollari in finanziamenti e raggiungendo una valutazione totale di 2,6 miliardi di dollari. Figure afferma di essere all’avanguardia, presentando il prototipo Figure-01, capace di fornire assistenza in vari settori come produzione, logistica e vendita al dettaglio, posizionandosi come una potenziale alternativa umana nella forza lavoro.

Peter Welinder, vicepresidente di OpenAI, esprime entusiasmo per la collaborazione con Figure, vedendo l’opportunità di esplorare le potenzialità dei robot alimentati dai modelli multimediali di OpenAI. Nel gennaio 2024, il fondatore di Figure, Brett Adcock, ha condiviso un video del Figure-01 operante una macchina per il caffè, evidenziando il significativo progresso nell’apprendimento dell’intelligenza artificiale attraverso l’osservazione umana, definito da Adcock come una “pietra miliare rivoluzionaria” nel settore.