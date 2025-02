Un’operazione decisiva contro la criminalità organizzata

Un’importante operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna ha portato all’arresto di 27 persone, di cui 23 sono state portate in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Questa azione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra gruppi mafiosi che si contendono il controllo del territorio, in particolare nella zona di Pomigliano d’Arco, un’area strategica per il traffico di droga e altre attività illecite.

Reati contestati e modalità operative

I reati contestati agli arrestati sono gravi e variegati, comprendendo associazione di tipo mafioso, tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi, oltre a pubblica intimidazione con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione e traffico di stupefacenti. Queste accuse, aggravate dal metodo mafioso, evidenziano la pericolosità dei gruppi coinvolti, noti per le loro azioni violente e intimidatorie.

Clan in conflitto: Ferretti e Cipolletta

I destinatari delle misure cautelari sono presunti affiliati ai clan “Ferretti” e “Cipolletta”, due gruppi rivali che operano nella stessa area. La loro lotta per il predominio del mercato della droga ha portato a una serie di scontri armati, incendi dolosi e tentati omicidi, creando un clima di paura e insicurezza tra i residenti. L’operazione dei carabinieri rappresenta un passo significativo nella lotta contro la mafia, mirando a ridurre l’influenza di questi gruppi criminali e a ripristinare la legalità nella zona.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno intensificando gli sforzi per combattere la criminalità organizzata in Campania. Questa operazione è solo l’ultima di una serie di interventi mirati a smantellare le reti mafiose e a garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le diverse agenzie di sicurezza e la magistratura è fondamentale per ottenere risultati duraturi e per prevenire il ripetersi di simili situazioni di violenza e illegalità.