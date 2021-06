Oppini preoccupato per Zorzi: “Dovrebbe trovare il coraggio di dire no”

Francesco Oppini si è detto preoccupato per la sovraesposizione di Zorzi in tv dopo la vittoria al GF Vip.

Francesco Oppini ha manifestato la sua preoccupazione per Tommaso Zorzi che, una volta uscito dal GF Vip, sarebbe stato sovraccaricato da una mole d’impegni.

Oltre al ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, l’influencer ha condotto il suo format Il Punto Z ed è stato scelto da Maurizio Costanzo come ospite fisso del suo famoso show. Molto presto Zorzi sarà inoltre alla conduzione di RuPaul’s Drag Race, versione italiana del talent show per Drag Queen su Discovery.

“Lo vedo provato fisicamente”, ha dichiarato Oppini in merito al suo amico, e ancora: “Penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no.

Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito”. Tommaso Zorzi ha ricevuto non poche critiche per la sua “sovraesposizione” dopo la vittoria al GF Vip, ma Oppini ha affermato di vedere difronte al suo amico una strada lastricata di successo. “Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista”, ha ammesso.

Francesco Oppini e la partecipazione a Temptation Island

Dopo l’esperienza al GF Vip (da cui si è ritirato a dicembre per tornare dalla fidanzata, Cristina Tomasini) Francesco Oppini si è preso una meritata pausa dal mondo dei riflettori e ha rivelato di aver rifiutato la possibilità di prendere parte a Temptation Island. “Mi hanno offerto più volte di andare a Temptation Island ma ho sempre detto di no perché non darei mai la mia storia d’amore in pasto alla televisione”, ha dichiarato il figlio di Alba Parietti, che oggi è profondamente innamorato della sua fidanzata.

Francesco Oppini: l’amicizia con Zorzi

Una volta uscito dal Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha comunque continuato a mantenere un ottimo rapporto con Tommaso Zorzi. I due si sono conosciuti proprio nella casa del reality show e ben presto tra loro è sbocciata una splendida amicizia. Nella casa del GF Vip Zorzi ha persino confessato di essersi preso una cotta per il suo migliore amico, ma a seguire due sono riusciti a trovare un equilibrio e a creare una splendida amicizia.