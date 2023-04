Oriana Marzoli: chi è, età, altezza, cosa ha fatto

Prima di ottenere il successo in Italia Oriana Marzoli ha conquistato il pubblico televisivo spagnolo. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei dalla sua carriera tv fino alle sue relazioni sentimentali.

Chi è Oriana Marzoli: la carriera

Nata a Caracas il 13 marzo 1992 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Oriana Marzoli si è fatta conoscere in tutto il mondo come modella, influencer e personaggio tv. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi reality show e si è guadagnata un posto in finale al Grande Fratello Vip 7 (arrivando seconda dopo la vincitrice, Nikita Pelizon). In Spagna ha partecipato all’equivalente spagnolo di Uomini e Donne e allo stesso Grande Fratello.

Oriana Marzoli: la vita privata

Ha vissuto alcune liaison con personaggi famosi, tra cui l’ex naufrago Ivan Gonzalez. Tra i suoi fidanzati italiani invece vi sono stati Cristiano Iovino e Luca Daffrè.

Oriana ha confessato di avere un ottimo con sua madre (che sarebbe anche sua manager) mentre suo padre non avrebbe mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La modella è alta solamente 1,58 cm, e spesso è balzata agli onori delle cronache per via dei suoi presunti abusi con la chirurgia plastica. Oriana ha ammesso pubblicamente di amare il suo aspetto fisico e di piacersi così com’è.