Oriana Sabatini, chi è la fidanzata di Dybala: età, altezza, lavoro della nuova “regina delle wags”

Oriana Sabatini è una modella argentina, conosciuta in Italia per essere la fidanzata del calciatore Paulo Dybala. Scopriamo meglio chi è la modella

Oriana Sabatini è la bellissima fidanzata del calciatore della Juventus Paulo Dybala. Vediamo meglio chi è e la carriera della modella argentina, che sta cominciando ad avere un certo seguito anche in Italia.

Oriana Sabatini: chi è?

Oriana Gabriela Sabatini Fulop è una giovane modella argentina, nata il 19 aprile del 1996 a Buenos Aires, la capitale dello Stato sudamericano.

Fin da piccola mostra una propensione per l’arte, e ancora bambina comincia a studiare canto, pianoforte e recitazione.

Le sue doti la portano anche a studiare all’Istituto Chavez a Buenos Aires, rinomata scuola per glia artisti, e alla New York Film Academy.

Diventata adulta, comincia anche a cimentarsi, grazie al suo metro e 74 centimetri come modella, la sua attuale professione.

A inizio del 2021 Oriana ha anche dichiarato pubblicamente di essere bisessuale, affermando poi che la sua sessualità non è mai stata un problema per lei.

Oriana Sabatini: la famiglia

Oriana è nata in una famiglia già molto nota in Argentina.

La madre è infatti Catherine Fulop, una famosa attrice di origini venezuelane, classificatasi terza al concorso di Miss Venezuela.

La zia paterna è invece Gabriela Sabatini, una forte tennista che ha vinto parecchi match tra gli anni ’80 e gli anni ’90.

Oriana ha poi una sorella di tre anni più piccola, Tiziana Beatriz.

Oriana Sabatini: la relazione con Paulo Dybala

Oriana e Paulo si sono conosciuti nel 2017, quando il ragazzo le ha mandato un messaggio su WhatsApp, chiedendole di uscire insieme a cena.

La modella, non avendo il suo numero, non si fidava che le avesse scritto veramente il calciatore argentino, e quindi la prima volta che si sono visti erano in compagnia di alucni amici.

La relazione non è diventata subito ufficiale perché i due abitavano molto lontano. Solo nel 2018 hanno ufficializzato la loro frequentazione, quando Oriana pubblica una foto insieme al calciatore.

Adesso i due vivono insieme nelle casa di lui a Torino, dove Paulo risiede e gioca per la Juventus.

Oriana Sabatini: la carriera

Oriana raggiunge la fama nel 2012, quando entra nel cast nel programma per ragazzi Aliados, nel ruolo di Azul, che la porta in breve tempo a esssere un idolo tra i più giovani.

Nel 2017 esordisce anche come cantante, e anche in questo caso riesce in breve tempo a ottenere un notevole successo, partecipando anche ad alcuni festival internazionali e al tour Dangerous Woman della pop star Ariana Grande.

Nel 2018 recita poi nel film Perdida, che segna il suo debutto sul grande schermo, dove partecipa anche ad altre pellicole, come Qué te juegas e Rosario.

La sua carriera di modella prosegue sempre a gonfie vele, e la ragazza ha oltre cinque milioni di followers su Instagram.