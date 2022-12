Orietta Berti lascia il GF Vip? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo la diffusione di un chiacchiericcio sempre più insistente che la vede corteggiatissima da due programmi Rai.

La settima edizione del GF Vip sta riscuotendo un grande successo e il merito è anche delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Quest’ultima sta facendo parecchio discutere perché sembra che stia pensando di lasciare la barca di Alfonso Signorini. E la prima volta che la cantante veste i panni di opinionista del reality più spiato d’Italia e non ha mai nascosto di aver accettato l’ingaggio perché le hanno offerto un compenso stratosferico.

Nonostante tutto, il giornalista Alberto Dandolo sostiene che potrebbe abbandonare il GF Vip perché corteggiatissima da due programmi Rai.

Ritorno in Rai per Orietta Berti

Il settimanale Oggi, a firma di Dandolo, scrive che la Berti sarebbe super corteggiata da due format di Viale Mazzini, ovvero Che tempo fa e Tale e Quale Show. Se dovesse tornare nel programma di Fabio Fazio sarebbe un grande ritorno, mentre nello show di Carlo Conti potrebbe ottenere un ruolo di spicco.

Berti in Rai: a quando il trasferimento?

Al momento, è bene sottolinearlo, si tratta solo di un’indiscrezione. Di certo, Orietta Berti non lascerà il GF Vip adesso, per cui il trasferimento in Rai, se mai dovesse avvenire, avrà luogo nella stagione televisiva 2023/2024.