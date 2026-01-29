Scopriamo insieme l‘oroscopo del weekend del 31 gennaio e del 1 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 31 gennaio – 1 febbraio 2026 sono Leone, Scorpione e Pesci, mentre quelli più sfortunati sono Ariete, Vergine e Sagittario.

Ecco l’oroscopo del weekend del 31 gennaio e 1 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend sottotono, l’umore non sarà dei migliori, soprattutto a causa dei troppi pensieri che vi portate dietro da troppo tempo. Attenzione a un eccessivo nervosismo domenica pomeriggio.

Toro: nel complesso sarà un weekend sereno, da dedicare ai vostri hobby e alle vostre passione. E’ bene però ritagliarsi del tempo anche per riposarvi e quindi godere del dolce fa nulla.

Gemelli: sabato sarà una giornata molto positiva, all’insegna dell’amore e dell’amicizia. Domenica invece qualche malumore di troppo, soprattutto a causa di incomprensioni in famiglia.

Cancro: fine settimana di relax, il primo mese dell’anno non è stato semplicissimo, soprattutto a livello emotivo. E’ bene quindi ritrovare serenità interiore per vivere al meglio il prossimo mese.

Leone: che bel fine settimana! Passione e romanticismo saranno super presenti, tanto che chi è in coppia vedrà la propria relazione fare un ulteriore passo in avanti.

Vergine: fine settimana ricco di imprevisti, nulla vi sembrerà andare come avevate pianificato. Starà a voi riuscire a gestire ogni contrattempo nel modo migliore possibile.

Bilancia: sabato attenzioni alle incomprensioni con il partner, che potrebbero portare a piccoli litigi. Domenica invece giornata molto serena, all’insegna del divertimento con gli amici di sempre.

Scorpione: ottimo fine settimana in vista, i vostri progetti lavorativi prendono sempre più piede, e anche nella coppia le cose procedono a gonfie vele. Tanta fortuna domenica sera.

Sagittario: il nervosismo sarà protagonista di questi due giorni, in particolare nella giornata di sabato. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa, specialmente con il partner.

Capricorno: fine settimana nel complesso tranquillo e sereno. Sono poche le preoccupazioni in questo periodo e ciò vi porta a vivere al meglio e serenamente ogni giorno.

Acquario: sabato giornata molto fortunata in amore, alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio inaspettato. Domenica occhio a diversi imprevisti che potrebbero rovinare i vostri piani.