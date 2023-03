Orrore senza fine, recuperata anche la vittima numero 91 della strage di Cutro e dopo 30 giorni dalla tragedia mancano all’appello ancora 9 persone, di cui sei sono minorenni. Il terribile “anniversario” dell’evento porta i soccorritori all’individuazione dell’ennesimo cadavere avvistato nel mare della Calabria.

Strage di Cutro, recuperata la vittima 91

Purtroppo è passato un mese esatto dal naufragio nel mare di Cutro e da quanto si apprende in queste ore il Mare Mediterraneo ha restituito un altro cadavere della tragedia. Si tratta della 91esima vittima. E come nel caso del corpo numero 90 individuato ieri si tratterebbe di un uomo di età fra i 25 ed i 30 anni. Da quanto si apprende in ordine al ritrovamento gli uomini di capitaneria di porto e i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo.

Un altro 30enne nelle acque del mare

Il cadavere apparterrebbe ad una persona di sesso maschile dell’apparente età di 30 anni. I media spiegano poi che da questo punto di vista le ricerche non si fermeranno, come disposto dalla prefettura di Crotone. All’appello, secondo i dati raccolti tra i sopravvissuti, mancherebbero 9 persone (alcuni media parlano di 10 forse equivocando con il ritrovamento di ieri, pure di un 30enne) che si trovavano a bordo del caicco naufragato nelle acque di fronte alla località Steccato di Cutro.