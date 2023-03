Oscar 2023, dove vedere i film candidati in lizza per gli Accademy Awards?

Oscar 2023, dove vedere i film candidati in lizza per gli Accademy Awards?

Oscar 2023, dove vedere i film candidati in lizza per gli Accademy Awards?

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2023? Di seguito, l’elenco dei titoli che hanno ricevuto almeno una nomination e le piattaforme streaming sulle quali le pellicole sono disponibili.

Oscar 2023, dove vedere i film candidati in lizza per gli Accademy Awards?

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo torna l’annuale appuntamento con la cerimonia degli Oscar, giunta nel 2023 alla sua 95esima edizione. Ancora una volta, l’evento si terrà presso la storica sede del Dolby Theatre di Los Angeles. La conduzione è stata affidata a Jimmy Kimmel al quale era già toccata per le edizioni del 2017 e del 2018.

Gli Oscar 2023 verranno trasmessi in diretta sulla piattaforma ufficiale Abc e, in Italia, potrà essere seguita su Sky Cinema Oscar al canale 303, su Sky Uno al canale 108, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now.

In attesa di scoprire a chi verranno assegnati gli Accademy Awards, quali sono i film candidati, dove è possibile vederli e quando saranno disponibili sulle piattaforme streaming?

Prime Video

Su Prime Video, è disponibile Argentina 1945, candidato come miglior film straniero diretto da Santiago Mitre. Il film è incentrato sul processo alla dittatura militare argentina che si è svolto negli anni ’80 del secolo scorso. In piattaforma, poi, è possibile noleggiare o comprare La signora Harris va a Parigi, detentore di una nomination come migliori costumi.

Disney +

Su Disney+, i film che hanno ricevuto almeno una nomination sono: Black Panther: Wakanda Forever, nuovo capitolo della saga Marvel distribuito a distanza di 2 anni dalla scomparsa dell’attore Chadwick Boseman e candidato agli Oscar 2023 per i migliori costumi, per il miglior makeup e miglior attrice non protagonista (Angela Bassett); Lift Me Up, che ha ottenuto una nomination come miglior canzone; Red, il film di Julia Cho che ha ricevuto una nomination come miglior film d’animazione; Fire of Love, candidato nella categoria miglior documentario; Le pupille, candidato a miglior cortometraggio live-action, si tratta di un corto diretto e scritto da Alice Rohrwacher sulle alunne di un collegio cattolico durante la guerra.

Apple Tv+

Su Apple Tv +, si può guardare Causeway, il film diretto da Lila Neugebauer sulla vita di un soldato statunitense ferito in Afghanistan, che ha ricevuto una nomination per Brian Tyree Henry come miglior attore non protagonista, e Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, che invece ha avuto una nomination come miglior corto animato. Infine, c’è La signora Harris va a Parigi: il film, ispirato all’omonimo romanzo di Paul Gallico, è candidato nella categoria migliori costumi.

Now

Su Now, è disponibile The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson e con Zoe Kravitz come Catwoman, candidato a miglior sonoro, miglior make-up e migliori effetti speciali.

Mubi

Su Mubi, si può visionare Aftersun, film autobiografico della regista Charlotte Wells, che ha ricevuto una nomination per l’interpretazione dell’attore Paul Mescal, candidato come miglior attore.

YouTube

The Flying Sailor di Amanda Forbis e Wendy Tilby, candidato a miglior corto animato, è disponibile su YouTube. Stessa nomination anche per My Year of Dicks, il corto animato dell’islandese Sara Gunnarsdóttir, sempre sulla piattaforma.

Su YouTube, si può anche acquistare o noleggiare La signora Harris va a Parigi, candidato come migliori costumi.

Infinity+

La signora Harris va a Parigi può essere visto anche sulla piattaforma Infinity+.

Paramount +

Su Paramount+, è disponibile Top Gun: Maverick, il sequel del noto film del 1986 con Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell che ha ricevuto una nomination come miglior film, una come miglior montaggio, una come miglior sonoro, una come miglior canzone per Hold My Hand, una come miglior sceneggiatura non originale e una per i migliori effetti speciali.

Rakuten Tv

Su Rakuten Tv (ma anche su Prime Video), è possibile acquistare Elvis, il biopic sulla vita del cantante, e La Signora Harris va a Parigi.