Nel tragitto in ambulanza verso casa, Vincenza Gurgiolo, ottantasettenne appena dimessa dall’ospedale Cimino di Termini Imerese, ha perso la vita in modo tragico. Dopo un ricovero avvenuto il mese precedente a causa di un’insufficienza renale, le condizioni della donna sembravano migliorare, tanto che i medici avevano deciso di dimetterla.

L’inesplicabile incidente

Prima di raggiungere la sua abitazione a Trabia, un tragico incidente ha segnato la fine della vita di Vincenza Gurgiolo. Durante il trasporto in ambulanza privata prenotata dai suoi familiari, la barella su cui giaceva la donna si è inspiegabilmente ribaltata, facendola cadere e battendo la testa sull’asfalto. L’impatto ha causato un’emorragia celebrale che ha portato al decesso della paziente tre giorni dopo, nello stesso ospedale da cui era stata appena dimessa.

Aperta un’inchiesta

La procura ha avviato un’inchiesta per fare luce sulla dinamica dell’incidente, mentre la comunità di Trabia è rimasta sconvolta dalla notizia. Il sindaco Francesco Bondì ha espresso il suo cordoglio per la tragica morte e ha dichiarato che la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questo dolore.

Richiesta di giustizia da parte dei familiari

I tre figli della donna hanno presentato denuncia alla procura di Termini Imerese per cercare di comprendere le cause dell’incidente e individuare eventuali responsabilità da parte della ditta privata di ambulanze e dell’ospedale. La famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, ha chiesto giustizia per la madre scomparsa in circostanze così tragiche e assurde.