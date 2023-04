Padova, morto a 25 anni Giulio Barbato: lo scorso 14 aprile aveva avuto un malore

Una scomparsa alla quale è difficile credere quella che ha sconvolto il comune di Vigodarzere, in provincia di Padova. Giulio Barbato, conosciuto per la pagina Facebook “Il viaggiatore”, ha perso la vita prematuramente all’età di 25 anni. Stando a quanto si apprende, il giovane avrebbe accusato un malore che si sarebbe rivelato per lui fatale. Purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Padova, morto a 25 anni Giulio Barbato: i nodi sulla sua scomparsa

Sarebbero diversi gli elementi da chiarire sulla scomparsa del giovane padovano. Giulio ha accusato un malore nella sera di venerdì 14 aprile. Immediato l’intervento dei familiari che, temendo per le condizioni di salute del giovane, hanno allertato i soccorsi. Il 25enne è tuttavia entrato in coma, quindi il trasferimento al reparto di terapia intensiva, ma ogni sforzo è stato vano.

Da chiarire le cause del decesso

Nel frattempo rimane da capire come Giulio possa aver trovato la morte. I Carabinieri che sono stati interpellati sulla vicenda – si legge da PadovaToday – avrebber0 trovato nella camera del 25enne tracce di sostanze stupefacenti e materiale di preparazione delle dosi. Ad ogni modo, per avere un quadro più chiaro di quanto avvenuto, sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia.