Padova, una gru cade su un edificio in costruzione: non ci sono feriti

Tragedia sfiorata in un cantiere edile di Padova dove una gru è crollata su un edificio. Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, non ci sono feriti

Nella mattinata di oggi, sabato 12 novembre, si è sfiorata una vera e propria tragedia in un cantiere edile di Padova, in Veneto. Mentre alcuni uomini erano al lavoro nel cantiere, una gru è caduta sull’edificio in costruzione causando diversi danni.

Sul posto sono giunti celermente i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Padova, incidente in cantiere: una gru cade su un edificio in costruzione

Un nuovo grave incidente sul lavoro poteva essere fatale ad alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere edile nella città di Padova. Questa mattina, nel suddetto cantiere, il braccio di una gru è crollato creando diversi danni alle impalcature dell’edificio in costruzione.

Le cause del crollo sono ancora tutte da verificare. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale dello Spisal

Subito dopo il crollo del braccio della gru, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per fare i primi accertamenti. I pompieri si stanno accertando che non ci siano stati danni anche all’edificio adiacente a quello in costruzione. Sul cantiere sono arrivati anche alcuni uomini dello Spisal e gli agenti della polizia locale.

In questo momento sono ancora in corso le operazioni di recupero.