Padre non accetta la relazione della figlia e la chiude in casa: arrestato

Una 22enne di origini indiane è stata segregata in casa da suo padre che non accettava la nuova relazione della ragazza: l'uomo è stato arrestato

Una ragazza di origine indiana, ma che abita insieme alla sua famiglia a Valdagno (Vicenza), era stata data per dispersa.

In realtà, il padre l’aveva rinchiusa in casa perché non accettava la relazione che la giovane aveva iniziato con un ragazzo.

Vicenza, il papà non accetta la relazione della figlia e la chiude in casa

Il fidanzato della 22enne era andato dai carabinieri di Valdagno per segnalare la scomparsa della ragazza. La giovane non si vedeva da giorni ed era impossibile contattarla. Dopo qualche giorno, però, ecco la verità.

La 22enne indiana era stata segregata in casa da suo padre che non accettava la sua relazione con il ragazzo. La figlia è riuscita, grazie ad un vecchio telefono trovato nel suo appartamento, a contattare il fidanzato che immediatamente ha mandato una segnalazione ai carabinieri.

L’arresto del padre della ragazza

I militari dell’Arma, quindi, si sono presentati alla porta di casa della famiglia indiana e, grazie ad un decreto di perquisizione ottenuto velocemente, hanno potuto cercare la ragazza.

Il ritrovamento della giovane è stato immediato, così come il conseguente arresto del padre per sequestro di persona. Secondo quanto si apprende, l‘uomo non voleva che la figlia si fidanzasse con il suo ragazzo perché, pur essendo anche lui indiano, non era appartenente alla stessa classe sociale.