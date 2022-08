Non c'è consolazione per quello che ha colpito la cittadina in provincia di Salerno: Pagani dice addio al piccolo guerriero Genny Abbruzzese

La cittadina di Pagani, in provincia di Salerno, dice addio al piccolo guerriero Gennaro “Genny” Abbruzzese, il ragazzino di soli 15 anni si è arreso dopo una lotta estenuante ad una rarissima malattia che lo ha sottratto al bene della sua terra.

A darne notizia è stato il sindaco della città Lello De Prisco, che ha parlato della perdita di quel giovane a cui se dicevi calcio dicevi Napoli.

Pagani dice addio a Genny Abbruzzese

ha scritto il sindaco del Salernitano: “Gennaro Abbruzzese ci ha lasciato dopo una lunga ed estenuante battaglia, che ha combattuto con coraggio e con la forza dei suoi cari, che fino all’ultimo con fede lo hanno sostenuto”. Il sindaco ha poi chiosato: “Con dolore ci stringiamo alla famiglia e preghiamo con loro.

Fino alla fine, Genny non ci hai sottratto il tuo sorriso. Grazie Angelo Guerriero per l’insegnamento che ci hai lasciato con la tua giovane vita. A Dio”.

Il post commosso dei suoi amici dell’associazione

E l’associazione Amici di Genny, che ha lottato da sempre per sostenere il piccolo guerriero nella sua battaglia, ha scritto: “Ciao piccolo ma Grande Guerriero Genny, hai lottato più che potevi ora starai correndo dietro ad un pallone ridendo e giocando tra gli angeli! Tutto questo non è giusto e non ci sono parole che bastino per riempire il vuoto che hai lasciato ai tuoi cari e noi che ti conoscevamo.

Oggi Pagani piange un altro figlio volato in cielo troppo presto“.