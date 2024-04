Palermo: ergastolo per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara dopo la morte di Car...

Palermo: ergastolo per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara dopo la morte di Car...

Oggi, venerdì 19 aprile, i due amanti Luana Cammalleri e Pietro Ferrara sono stati condannati all’ergastolo. La coppia è accusata di aver ucciso il marito di lei e di aver occultato il cadavere, mai trovato, a Palermo.

La condanna all’ergastolo per la coppia di amanti

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte D’assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta: Luana Cammalleri, 36 anni, e Pietro Ferrara, 57, sono stati condannati all’ergastolo.

I due amanti di Cerda sono stati riconosciuti colpevoli dell’omicidio del marito di lei.

La sparizione e la morte di Carlo La Duca a Palermo

La vittima, imprenditore agricolo di Cerda, in provincia di Palermo, è sparito nel nulla il 19 gennaio del 2019, dopo essere uscito di casa alle 8.07 per recarsi a Cinisi dove ad attenderlo c’era la nuova compagna, con cui avrebbe dovuto trascorrere insieme il fine settimana.

La vittima e la moglie si stavano separando, ma al momento della sparizione di lui vivevano ancora insieme.

Il delitto di Carlo La Duca

Il tragitto della Volkswagen di La Duca fu seguito grazie al gps e la vettura fu trovata in via Salvatore Minutilla a Cardillo.

L’ultima persona che ha visto la vittima sarebbe stato appunto l’amico dell’uomo Pietro Ferrara. Alle 10.48 l’auto dell’imprenditore ripartì, ma secondo i pm l’uomo era già morto e a guidare era proprio Ferrara.

Dietro, in una Fiat Punto bianca, ci sarebbe stata Luana Cammalleri, l’ex moglie che avrebbe partecipato al delitto. L’avrebbero quindi ucciso per poi portare la macchina a 12 chilometri di distanza dalla scena del delitto per depistare le indagini.