Una nuova tragedia è avvenuta nelle ultime ore di questa mattina, a Palermo. Uccisa una donna e i figli, di 5 e 16 anni, dal proprio marito.

Omicidio nel Palermitano, uomo uccide donna e figli

Il dramma familiare di questa mattina ha coinvolto la provincia di Palermo, nel paese Altavilla Milicia. Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni, un’altra figlia di 17 anni è riuscita salvarsi.

Uccisa una donna e i suoi figli a Palermo, cos’è successo?

In piena notte, attorno alle 3 di notte, un uomo ha ammazzato la moglie e i figli. Si tratta di Giovanni Barreca, un muratore di 54 anni. Le vittime sono Antonella Salamone, sua moglie e i figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 5.

L’omicidio, secondo le prime indagini effettuate dai carabinieri, è stato commesso nella casa in cui la famiglia viveva, in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli, nel paese di Altavilla Milicia, un comune in provincia di Palermo.

Uomo uccide moglie e figli, poi si consegna ai carabinieri di Casteldaccia

L’uomo, dopo aver commesso il delitto, ha chiamato carabinieri e si è fatto trovare a Casteldaccia dove è stato arrestato.

La dinamica di quanto accaduto resta al momento ignota, i militari del reparto operativo insieme ai Ris stanno procedendo con le prime indagini per la ricostruzione.