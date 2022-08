Pamela Anderson, sosia: donna spende più di 50mila dollari per somigliarle

Pamela Anderson, sosia: una donna di 39 anni spende più di 50mila dollari per somigliare all'attrice di Baywatch.

Pamela Anderson è da sempre una delle icone di bellezza mondiali più amate di sempre. Non stupisce, quindi, che molte donne sognino di diventare come lei. Georgina Epitropou, però, non si è limitata al semplice desiderio e ha speso oltre 50 mila dollari per somigliarle il più possibile.

Pamela Anderson, sosia: donna fa di tutto per somigliarle

Grazie al ruolo di C.J. Parker in Baywatch, telefilm che ha spopolato negli anni Novanta, Pamela Anderson è diventata famosa in ogni angolo del globo. Non solo la notorietà, l’attrice è stata eletta anche come una delle donne più belle del mondo. Biondissima, con un seno prosperoso e le curve al punto giusto: Pamela ha fatto sognare milioni di fan. Non stupisce, quindi, che una delle seguaci più accanite abbia deciso di diventare una specie di sua sosia.

La donna in questione risponde al nome di Georgina Epitropou e, ad oggi, ha speso più di 50mila dollari per somigliarle.

Oltre 50mila dollari per diventare sosia di Pamela

Georgina Epitropou ha 39 anni ed è di origine britannica. Fin da ragazzina ha sempre sognato di somigliare il più possibile a Pamela, ma la spinta a modificare del tutto il suo aspetto è arrivata quando è stata assunta come ballerina. Ha raccontato:

“Anche se sono sempre stata sicura di me, ero solo una ragazza normale e nessuno mi guardava davvero. Sono passata inosservata e non era quello che volevo nella mia vita”.

La sosia della Anderson ha speso oltre 50mila dollari per trasformare il suo corpo: dal viso al seno, passando per la liposuzione, il sedere brasiliano e il botox.

La nuova vita di Georgina Epitropou

Non solo le spese per gli interventi di chirurgia estetica, Georgina deve mantenere nel tempo la sua somiglianza a Pamela. E’ per questo che, ogni mese, sgancia una bella cifra per le ‘cure’ di bellezza. La sosia della Anderson sostiene che spende 800 dollari ogni 30 giorni per unghie, trucco ed extension ai capelli.

Tutto qui? Ovvio che no. Ogni tre mesi c’è il ritocchino di botox che non può assolutamente saltare. Ha ammesso: