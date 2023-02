Pamela Prati, il retroscena su Bellavia: la delusione dell'attrice

Pamela Prati ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione radiofonica ‘Turchesando‘ in cui ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e di Marco Bellavia, pizzicato nei giorni scorsi al fianco di Sheila Capriolo.

Pamela Prati delusa da Marco Bellavia: il racconto nell’intervista

Tra l’ex volto di ‘Bim Bum Bam‘ e l’attrice sembrava potesse nascere qualcosa, ma il buon Bellavia si è fatto “beccare” in compagnia di Sheila Capriolo. Pamela ha spiegato in un’intervista quale è stata la sua rezione alle foto che sono uscite della presunta nuova coppia, raccontando la sua delusione: “Sono rimasta pietrificata e senza parole. L’avevo visto strano negli ultimi tempi ma si era giustificato dicendomi che aveva un figlio di 15 anni che doveva seguire.

Le foto poi che ho visto in diretta si commentano da sole.”

Il percorso nella Casa del GF Vip

La Prati, poi, ha raccontato qualche dettaglio interessante relativo al suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, rispondendo anche alle accuse di chi l’aveva bollata come la preferita della produzione: “La stanza singola in cui alloggiavo mi è stata concessa senza che io l’avessi richiesta. Non ho fatto richiesta da diva.” In ultimo, la Prati ha poi parlato del suo rapporto con George Ciupilan: “George è un ragazzo maturo.

Con me si divertiva molto e quando sono uscita ha iniziato a chiudersi.”