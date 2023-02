Francesca Fagnani: anche il compagno Mentana sarà a Sanremo?

Francesca Fagnani la vedremo presto nelle vesti di co-conduttrice di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus.

Intervistata da Leggo, il volto del programma Belve ha parlato del suo compagno Enrico Mentana, spiegando che non sarà presente al Festival della canzone italiana, in quanto sarà impegnato col telegiornale. Ha inoltre bollato come “polemica lunare” la serie di critiche relative alla partecipazione di Zelensky. Riguardo al suo ruolo a Sanremo, la giornalista ha dichiarato: “Non so che esperienza sarà … É stata una grande sorpresa”. Fagnani ha detto che ha seguito l’evento in passato in qualità di giornalista, raccontando il “mondo che ci gira attorno”.

Francesca Fagnani: “A Sanremo porterò il mio carattere”

Francesca Fagnani ha parlato della sua partecipazione a Sanremo spiegando: “Porterò me stessa, il mio carattere, la mia personalità. Spero solo di essere rilassata e di fare bene”. Riguardo al suo compagno Enrico Mentana, la conduttrice Rai si è augurata che seguirà il festival. “Ci conterei abbastanza” ha detto scherzosamente.

Enrico Mentana non sarà all’Ariston

Fagnani ha confermato che Mentana non sarà all’Ariston, in quanto il suo compagno sarà impegnato con il tg: “L’appuntamento con gli spettatori di un telegiornale è importante e da rispettare”.

Oltre a Fagnani le altre donne di punta presenti al Festival saranno Chiara Ferragni, Chiara Francini e Paola Egonu.