Sanremo 2023, Fiorello "trasloca" con Viva Rai 2 che diventa "dopofestival"

All’inizio del Festival di Sanremo del 2023 manca sempre meno eppure Amadeus non smette di riservare sorprese.

Nel corso dell’edizione del Tg1 delle 20, il direttore artistico della kermesse, affiancato da Fiorello, ha annunciato che Viva Rai 2, si sposterà al termine della serata nei giorni tra martedì 7 e venerdì 10 febbraio.

Per l’occasione il programma cambierà il titolo in “Viva Rai2… Viva Sanremo! Di Notte”. Il format rimarrà il consueto. Va tuttavia precisato che manterrà anche la tradizionale collocazione mattutina delle 7.15, ma si tratterà in questo secondo caso della replica della sera precedente.

Sanremo 2023, Viva Rai 2 di Fiorello trasloca nel dopofestival: l’annuncio

Amadeus ha esordito così nel suo annuncio. Impossibile non notare le parole piene d’affetto per l’amico: “Ho voluto condividere questa notizia con un amico mio, di Sanremo e del Festival, Fiorello, che io chiamo ‘ciuri’…”.

Fiorello si è così accodato: “So che eri preoccupato perché oggi non avevi nessun annuncio da fare… e allora ci ho pensato io”. Ha poi proseguito: “L’annuncio è un po’ strano perché tutto nasce dal mio amore per il ‘Festival di Sanremo’ e facendo un programma che inizia alle 7 del mattino non avrei potuto vederlo tutto, al massimo fino alle dieci e mezzo, undici meno un quarto al massimo e poi sarei dovuto andare a letto”.

Amadeus: “Vorrei anche te”

Viva Rai 2 non andrà in onda nell’ultima serata. Questo potrebbe lasciare uno spiraglio per Amadeus di vedere il suo caro amico sul palco anche per poco. Fiorello ha ironizzato sull’eventualità di non riuscire a domire in quei giorni: “Niente: io uso noce moscata”. Infine Amadeus ha dichiarato: “Vorrei anche te, ma intanto va bene il collegamento […] Una folle notizia, che intanto rallegra ancora di più il Festival di Sanremo”.