Pamela Prati invia un messaggio a Marco Bellavia: la reazione di lui

Pamela Prati invia un messaggio a Marco Bellavia: la reazione dell'ex volto di Bim Bum Bam non si è fatta attendere.

L’abbandono di Marco Bellavia dal GF Vip ha portato Pamela Prati a riflettere sul loro rapporto. Nelle ultime ore, la showgirl sarda gli ha inviato diversi messaggi: la reazione dell’ex volto di Bim Bum Bam non si è fatta attendere.

Pamela Prati invia un messaggio a Marco Bellavia

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Pamela Prati ha capito che Marco Bellavia aveva dei problemi che non avevano nulla a che fare con lo scarso interesse nei suoi confronti. Quando Alfonso Signorini l’ha chiamata in confessionale, la showgirl sarda ha ammesso:

“Sto male e sento tanto dolore per lui. Mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto ‘tu Pam sei come me’. Marco voglio chiederti scusa. Quando esco da qui voglio frequentarlo e gli voglio chiedere personalmente scusa. Mi sono fatta anche condizionare. Avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, perché le altre mi dicevano che le toccava. Mi sono detta ‘allora lui mi sta prendendo in giro’. Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio”.

Dopo l’uscita di Bellavia, Pamela ha parlato più volte di lui, arrivando anche a mandargli un messaggio ‘culinario’.

I messaggi di Pamela a Marco

Nelle ultime ore, la Prati ha parlato di Marco con parecchi coinquilini. Ha ammesso:

“Lui è un’anima bella e cercava amore. Cercava affetto e io mi sono immedesimata in tanti momenti in lui. Mi dispiace che io non l’ho capito. Ti dico che se io l’avessi visto lì sul divano in quella scena… mi si è spezzato il cuore. Uno deve sempre contare fino a 10 prima di parlare come hanno fatto molti qui dentro. Dobbiamo osservare senza farci condizionare dalle cose che dicono gli altri. In confessionale ho detto che voglio sue notizie“.

Poco dopo, Pamela ha prepararo una crostata con su scritto “Ciao Marco” con tanti cuoricini.

NON POTETE FARMI PRENDERE QUESTI COLPI CHE POI NON LI REGGO 🥹❤️😍 #gfvip non Marco che ringrazia Pamela per la crostata pic.twitter.com/JFFyY3BSWZ — godiamoci il successo ✨ (@sara36658548) October 4, 2022

La reazione di Marco Bellavia

La reazione di Bellavia ai messaggi di Pamela non si è fatta attendere.

Tramite il suo profilo Instagram, Marco ha condiviso una sua dichiarazione al contrario, in riferimento alla frase della Prati “Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio“. A didascalia, ha scritto: “Poi dipende sempre dai punti di vista…“. In seguito, ha postato la foto della crostata e ha aggiunto: “Grazie mia unica anima gentile”.