Panico alla Milan Games Week

L’ultima puntata di “SHH, Chi te l’ha detto?”, il format in onda sul canale 2WATCHtv su Twitch, è stata tra le più esplosive! Dopo la Milan Games Week, alla quale anche la nostra main host Bunnynatasha ha partecipato, sono state tante le novità venute uscite fuori, dalla scortesia di alcuni streamer, alle risse di altri.

TikTok pare sia stato il social al centro delle discussioni della ultima settimana, social in cui le conduttrici: Bunnynatasha, Alisprayer e Feforiico, ogni settimana si gettano a capofitto.

La vendetta del cornetto

Durante il secondo giorno di fiera uno dei fatti più ironici accaduti è stato il lancio del cornetto da parte di alcuni ragazzi filmati dallo streamer “IlGabbrone”. I giovani si sono apprestati a lanciare un cornetto imbustato verso “Blur” in memoria dello stesso avvenimento accaduto nel 2016 al Romics che vide “CiccioGamer89” essere colpito da un cornetto alla Nutella. Di tutta risposta Gianmarco ha reagito al gesto sorridendo.

Pietro Storti genera discussioni

Uno degli avvenimenti più discussi della Milan Games Week è ciò che è accaduto a Pietro Storti, il noto TikToker nel bel mezzo della fiera ha rifiutato molte foto con i fan oltre ad essersi posto, a detta di molti, in modo scortese. Sul suo atteggiamento, tra il popolo di Twitch e TikTok si sono generate tantissime discussioni, tra cui la reazione di “Blur” che ha affermato quanto il contatto con i fan ed il supporto degli stessi sia importanti per la propria carriera ma soprattutto per la loro vita da influencer.

Il doppio fraintendimento del Masseo

Ilmasseo è stato una delle personalità più chiacchierate degli ultimi giorni per due avvenimenti in particolare che hanno destato molta curiosità nelle persone.

Il primo coinvolge ilmasseo ed grenbaud , altro famoso influencer: i due sono stati ripresi nel bel mezzo di una “rissa” che in un primo momento ha lasciato di stucco il mondo del web. I due hanno fatto chiarezza poco dopo spiegando che il tutto era frutto di un semplice scherzo.

Il secondo avvenimento, invece, coinvolge Kingash, influencer milanese che da qualche mese è sulla bocca di tutti: in questo caso un delle clip vede i due parlare come se fossero intenti in una discussione, anche in questo caso ilmasseo è tornato a parlarne spiegando come, in realtà, avesse “salvato” Kingash dagli uomini della sicurezza con i quali stava intrattenendo una discussione accesa.

“Shh, chi te l’ha detto?”, il format Twitch powered by 2WATCH torna ogni lunedi ed ogni venerdì alle ore 18:00.