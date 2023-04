Paola Barale, imposto un blocco alla sua carriera? La showgirl rompe il silenzio

Lontana da tempo dal mondo dello spettacolo, Paola Barale accetta raramente un’ospitata in televisione. Possibile che qualcuno abbia imposto un “blocco” alla sua carriera?

Paola Barale: è stato imposto un blocco alla sua carriera?

Da anni, ormai, Paola Barale è latitante dal mondo dello spettacolo. Dopo aver vissuto diverso tempo sulla cresta dell’onda, la showgirl ha preferito ricostruirsi un futuro lontano dagli schermi televisivi. Attualmente è impegnata in teatro ed è molto soddisfatta di questo nuovo capitolo della sua carriera. Eppure, sembra che qualcuno abbia in un certo senso imposto un “blocco” al suo futuro lavorativo.

La rivelazione di Paola Barale

Ospite di Belve, Paola ha raccontato a Francesca Fagnani uno strano dettaglio sulla sua carriera. Ha dichiarato:

“Un blocco! Si dice che il peccato non è il peccatore, è un blocco: a livello politico no… ci sono personaggi…”.

La Barale non è entrata nei dettagli, ma il significato delle sue parole sembrano chiare: qualcuno ha imposto un blocco alla sua carriera. Chi è il tizio in questione? Sembra che non sia un politico, ma di certo uno o più appartenenti al mondo dello spettacolo.

Paola Barale: dalla tv al teatro

Nonostante il blocco alla carriera, Paola non si è lasciata intimidire. E’ ripartita dal teatro e, ad oggi, è molto soddisfatta: