Paola Barale è finita al centro della polemica dopo aver pubblicato una foto su Instagram in cui ha mostrato un succhiotto sul collo.

Paola Barale mostra il succhiotto sul collo: scoppia la polemica

Paola Barale sembra aver trovato un nuovo amore. La showgirl ha condiviso su Instagram una foto in cui ha mostrato un grosso succhiotto sul collo. “Baciare bene è un’arte” ha scritto come descrizione della foto. Quelle che sembravano voci di corridoio sembrano essere confermate. In tanti si stanno chiedendo chi possa essere l’autore del bacio appassionato sul collo della Barale. In molti hanno commentato la foto in questione con un sorriso, come Ema Stokholma e Sabrina Salerno, ma in tanti hanno criticato la showgirl per la sua scelta di farsi fare un succhiotto e mostrarlo pubblicamente.

I commenti alla foto di Paola Barale

“Paola ancora con i succhiotti?” le hanno scritto. “Queste cose si fanno quando sei un’adolescente” ha scritto un altro utente. In molti hanno trovato il post “di dubbio gusto“. Alcuni hanno anche commentato lo scatto come una “caduta di stile a quasi 60 anni”. Secondo il pubblico Paola Barale non avrebbe l’età giusta per questi gesti, ma altri hanno sottolineato che per l’amore non c’è età.