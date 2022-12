Paola Caruso contro gli hater per la malattia del figlio: "Vergogna"

Paola Caruso, dopo aver annunciato che il figlio Michele sta vivendo un momento molto delicato, si è scagliata contro gli haters che non credono alla sua malattia.

Paola Caruso contro gli haters per la malattia del figlio

Qualche giorno fa, Paola Caruso è tornata sui social dopo parecchie settimane di silenzio. L’ex Bonas di Avanti un altro ha annunciato che suo figlio Michele, nato nel 2019, sta combattendo contro un problema di salute molto grave. Non è entrata nei dettagli, ma ha raccontato che, a causa della malattia del bimbo, è tornata d’urgenza in Italia dall’Egitto. Nelle ultime ore, la Caruso è riapparsa sui social per replicare a tono agli haters che stanno mettendo in dubbio la patologia del figlio.

Lo sfogo di Paola Caruso

Dopo l’annuncio della malattia del figlio, Paola ha condiviso su Instagram qualche scatto che la ritrae con lui. I leoni da tastiera, che non riposano neanche nel periodo natalizio, l’hanno immediatamente criticata, sottolineando che non sembra che il bambino stia tanto male. La Caruso ha tuonato:

“Ribadisco cosa ho già detto: mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi!”.

Il figlio di Paola Caruso ha problemi neurologici?

La Caruso non è entrata nei dettagli della malattia del figlio, ma ha ribadito che si tratta di un “grosso problema di salute“. Parecchi fan si sono subito schierati dalla sua parte. In particolare, una seguace ha fatto notare che il bimbo potrebbe avere “qualche problema neurologico” visto che è ritratto sempre in braccio alla madre. A questa utente, Paola ha risposto: “Una persona intelligente“.