Paola e Chiara: la coreografia di Furore spopola sui social

Erano 18 anni che Paola e Chiara non partecipavano a Sanremo.

Anche se non hanno vinto, le due artiste si sono comportate molto bene al Festival della canzone italiana 2023. La coreografia del loro brano, Furore, sta spopolando sui social, soprattutto su TikTok, social su cui Paola e Chiara hanno proposto un tutorial della canzone. Un successo inarrestabile per vari motivi, in primis per la coreografia semplice ma allo stesso tempo coinvolgente. Tutto basato sulla sincronia gestuale e vocale di Paola e Chiara che cantano all’unisono, dando la sensazione che siano due vere e proprie sirenette.

Le interpreti portano le mani in testa tipo onda, muovendo il bacino. Una coreografia che porta intensamente alle atmosfere di inizio anni ‘2000 e a loro brani del tempo tipo Festival e Vamos a Bailar.

Paola e Chiara: quante visualizzazioni ha generato il tutorial?

Il tutorial di Paola e Chiara non poteva non diventare virale in un’era social come quella che stiamo vivendo tutt’ora. Il video ha generato su TikTok, in un solo giorno, circa 665 mila visualizzazioni e oltre 25 mila like.

Un duo che fa ancora sognare

Come informa Skytg24, Paola e Chiara hanno iniziato la loro carriera nei primi anni ’90 come coriste degli 883. In seguito hanno proseguito come duo canoro facendosi notare con brani indimenticabili come Amici come prima e Fino alla fine. Con i loro tormentoni estivi hanno fatto ballare il pubblico nelle serate del Festivalbar.