Un’intervista emozionante

Domenica scorsa, il programma Che tempo che fa ha ospitato la giovane pallavolista Paola Egonu, che ha incantato il pubblico con la sua eleganza e il suo carisma. La sportiva, recentemente insignita del titolo di “Regina della pallavolo” per il 2024 da Volleyball World, ha condiviso il suo percorso professionale e personale, rivelando dettagli inediti della sua vita. Con un completo nero che ne esaltava la figura, Egonu ha catturato l’attenzione di tutti, incluso il conduttore Fabio Fazio, che ha mostrato un sincero interesse per la sua storia.

Il legame con Julio Velasco

Durante l’intervista, Paola ha parlato del suo rapporto con l’allenatore Julio Velasco, una figura fondamentale nella sua carriera. “E’ riuscito a parlare a Paola, tutti vedono Egonu, ma dietro c’è una ragazza di 26 anni con tante emozioni”, ha dichiarato. Le sue parole hanno messo in luce la pressione che sente nel dover contribuire al successo della squadra, ma anche il sollievo che ha provato grazie al supporto di Velasco. Questa apertura ha commosso il pubblico e Fazio, che ha espresso il suo affetto nei confronti della giovane atleta.

Affrontare il razzismo

Un altro tema delicato affrontato durante l’intervista è stato il razzismo, una realtà con cui Paola ha dovuto confrontarsi nel corso della sua carriera. Ha raccontato di aver subito attacchi sia sui social che in situazioni pubbliche, tanto da pensare di ritirarsi. “Qui avremmo voluto abbracciarti tutti”, ha esclamato Fazio, sottolineando la solidarietà del pubblico. Questo momento ha evidenziato la forza e la resilienza di Egonu, che continua a lottare per i suoi sogni nonostante le avversità.

Ricordi di Sanremo

Infine, Paola ha ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo, dove ha co-condotto una serata insieme ad Amadeus. La sua presenza sul palco ha lasciato un segno indelebile, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo monologo che ha toccato il cuore di molti. La giovane pallavolista ha dimostrato di essere non solo un’atleta di successo, ma anche una voce importante per le nuove generazioni, capace di ispirare e motivare.