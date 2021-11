Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non è mai stata fidanzata con Can Yaman”

Paola Rossi ha dichiarato che Diletta Leotta e Can Yaman non sarebbero mai stati insieme sul serio.

Paola Ferrari ha dichiarato che Diletta Leotta non sarebbe mai stata fidanzata con Can Yaman e ha svelato alcuni retroscena riguardanti la vita privata della famosa conduttrice.

Diletta Leotta: Paola Ferrari

Nei primi mesi del 2021 Diletta Leotta è uscita allo scoperto con Can Yaman con cui sembrava intenzionata addirittura a convolare a nozze.

La storia tra lei e l’attore turco si è conclusa però in un batter di ciglia e Paola Ferrari ha confessato persino che i due non sarebbero mai stata veramente insieme: “L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice”, ha confessato la conduttrice, e ancora: “Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più.

Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

Diletta Leotta replicherà alle parole della sua famosa collega?

Diletta Leotta: la rottura da Can Yaman

Dopo mesi d’indiscrezioni a proposito della loro presunta separazione, Diletta Leotta ha confermato la fine della sua storia con Can Yaman affermando: “È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. […] La cosa un po’ complicata è che quando capiti di innamorarti di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto.

Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo.”

I due si sono separati all’inizio dell’estate dopo che l’attore turco aveva presentato la famosa conduttrice italiana alla sua famiglia, in Turchia.

Diletta Leotta: la relazione finta

Mentre Diletta Leotta è stata legata a Can Yaman è diventato sempre più insistente un rumor secondo cui la relazione tra i due sarebbe stata costruita a tavolino.

In tanti infatti hanno creduto che la relazione tra i due fosse stata costruita a regola d’arte solo per consentire ai due di ottenere maggiore visibilità. La questione è sempre stata smentita da Diletta Leotta, che ha affermato che simili affermazioni sarebbero state false. La conduttrice svelerà mai i motivi del suo addio al celebre attore turco?