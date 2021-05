Paola Turani, il gender reveal party: “Piangevo ancora prima di scoprirlo”

Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpellini, hanno organizzato un gender reveal party per scoprire il sesso del loro primo bebè.

Paola Turani ha finalmente svelato ai suoi fan il sesso del suo bebp in arrivo: lei e il marito, Riccardo Serpellini, hanno deciso di annunciarlo con un gender reveal party.

Paola Turani: il gender reveal

Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza Paola Turani ha deciso di organizzare un gender reveal party per conoscere – insieme al resto della sua famiglia – il sesso del suo primo figlio.

Per l’occasione lei e il marito, Riccardo Serpellini, hanno “esploso” in aria dei coriandoli e il loro colore, azzurro, ha confermato quello che l’influencer già sospettava: molto presto avrà un maschietto. Lei e il marito si sono abbracciati, visibilmente commossi ed emozionati: “Vi dico già che piangevo ancora prima di scoprire il sesso… è stata una sorpresa! Che emozione incredibile! Siamo troppo felici”, ha dichiarato l’influencer. Lei e Riccardo Serpellini avevano comunque specificato che per loro sarebbe stato importante unicamente che il bimbo fosse sano.

Paola Turani: l’infertilità

Paola Turani ha raccontato di aver vissuto enormi difficoltà prima di riuscire finalmente a restare incinta. A lei e a suo marito infatti i medici avevano diagnosticato alcune problematiche per cui sarebbe stato praticamente impossibile per loro riuscire a concepire naturalmente. Quando i due avevano deciso di presentarsi ad una clinica per la fertilità Paola Turani era finalmente rimasta incinta naturalmente e lei stessa aveva dato con gioia la notizia ai suoi fan.

Paola Turani: la nuova casa

In vista della nascita del suo primo figlio l’influencer e suo marito hanno deciso di acquistare una splendida villa sulle colline di Bergamo. La casa in passato sarebbe appartenuta al direttore di Libero Vittorio Feltri, che nel frattempo si è trasferito a Milano. Paola Turani ha fatto sapere che lei e Riccardo Serpellini non vi si trasferiranno prima di un anno e via social ha specificato che mostrerà l’interno della sua nuova casa solo a lavori ultimati. In tanti tra i fan dell’influnecer le hanno fatto gli auguri e le congratulazioni via social e non vedono l’ora di sapere quale sarà il nome da lei scelto per il suo primo figlio in arrivo. Paola Turani ha un ottimo rapporto con i suoi fan e in tanti sperano che prima della nascita del bambino l’influencer sveli ulteriori retroscena sulla sua gravidanza.