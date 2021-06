Paola Turani incinta mostra la prima ecografia: “Ha già il broncio della mamma”

Paola Turani è incinta del suo primo figlio e sui social ha raccontato ai fan l'emozione della sua prima ecografia.

Più emozionata che mai Paola Turani ha mostrato ai fan dei social l’ecografia del suo primo bebè, in arrivo in autunno.

Paola Turani: la prima ecografia

Paola Turani e Riccardo Serpellini aspettano il loro primo figlio e sui social la famosa influencer ha mostrato ai fan la prima ecografia del “Serpellino” – com’è solita chiamarlo, visto che sarà un maschietto – affermando:

“Oggi abbiamo visto per la prima volta i lineamenti del piccolo Serpellino, anche se non era molto collaborativo e aveva deciso di darci le spalle, il furbetto”, ha dichiarato, e ancora: “Qualcosina abbiamo notato, tipo che ha già il broncio della mamma”.

La coppia ha annunciato poche settimane fa – con un baby shower – che il loro primo figlio sarà un maschietto, ma entrambi hanno preferito tenere il nome del piccolo top secret.

Paola Turani: l’infertilità

Paola Turani ha recentemente confessato che questa prima gravidanza sarebbe finalmente arrivata in seguito a numerosi problemi legati all’infertilità. L’influencer e suo marito Riccardo Serpellini si erano rivolti ad una clinica per l’infertilità quando, inaspettatamente, lei è rimasta incinta del loro primo bambino.

Sui social Paola Turani ha mostrato con un video le lacrime di gioia di quando ha appreso di essere finalmente incinta. Lei e Serpellini stavano già insieme da moltissimi anni quando hanno iniziato a pensare di avere un figlio insieme, ma purtroppo la fortuna non li ha assistiti per moltissimi anni. La coppia ha recentemente acquistato una casa più grande dove entrambi andranno a vivere fra un anno, dopo che il loro bambino sarà venuto al mondo.

“La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende.

E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”, ha spiegato l’influencer.

Paola Turani e Riccardo Serpellini: l’amore

La coppia era fuori di sé dalla gioia quando ha scoperto di aspettare un bambino. Paola Turani ha raccontato via social il suo percorso nella ricerca di questa prima gravidanza, senza nascondere il dispiacere e i momenti di sconforto vissuti in passato, quando le era stato detto che non avrebbe potuto avere figli. “Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la procreazione medico assistita io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo. Dopo tanta sofferenza è arrivata la nostra gioia”, ha scritto via social.