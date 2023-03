Paolo Bonolis, il divorzio dall'ex moglie: "Se n'è andata perché l'ho tradita"

Paolo Bonolis ha rotto il silenzio sulle cause della sua separazione dall'ex moglie Diane Zoeller.

Paolo Bonolis ha svelato per la prima volta alcuni retroscena inediti sulla sua fine del suo matrimonio con Diane Zoeller, la psicologa americana con cui ha avuto i suoi primi due figli.

Paolo Bonolis: il primo divorzio

Paolo Bonolis si è sposato per la seconda volta con Sonia Bruganelli, madre dei suoi tre figli più piccoli. In precedenza il conduttore è stato sposato con la psicologa americana Diane Zoeller, madre di Martina e Stefano Bonolis, ma a quanto pare la loro unione sarebbe naufragata a causa di un tradimento. “Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita”, ha confessato il conduttore, e ancora: “Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro”.

In seguito alla separazione Paolo Bonolis e Diane Zoeller sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio e oggi i due partecipano entrambi attivamente alla vita dei loro figli. Sia Stefano che Martina li hanno resi nonni di due splendidi nipotini e Paolo Bonolis è più felice che mai per il loro arrivo.