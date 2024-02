Paolo Meneguzzi ha accusato Annalisa di aver utilizzato l’autotune al Festival di Sanremo 2024. Nel corso della conferenza stampa, la Scarrone ha replicato in modo pungente al collega. Il video è virale.

Anche durante il Festival di Sanremo 2024 la discussione sull’utilizzo dell’autotune da parte dei cantanti è stata infuocata. Considerando che il software è concesso, le critiche che arrivano puntuali come un orologio svizzero sembrano quasi insensate, eppure ci sono. Paolo Meneguzzi, tra i 30 Big in gara che hanno utilizzato l’aiutino ha inserito anche Annalisa. La Scarrone ha replicato a tono.

In un articolo pubblicato su Il Corriere del Ticino che cita Paolo Meneguzzi si legge:

“Il software che permette di correggere l’intonazione vocale che viene usato dai concorrenti in gara. L’elenco è lungo. Da Annalisa, ‘sì, lo usa anche lei’, a Mahmood, BNKR44, Geolier e via dicendo. Come del resto è stato l’anno scorso. ‘Ma così facendo tutte le voci sono piatte, non ce n’è una che si differenzi, che abbia anima e carattere’, si scalda il cantante di Stabio”.