Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango, seguita da Geolier e Annalisa. Quest’ultima, durante la proclamazione del vincitore, è finita in lacrime. Perché piangeva? La cantante ha vuotato il sacco.

Durante la proclamazione della vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024, Annalisa è finita in lacrime. La cantante di Sinceramente si è dovuta accontentare del terzo posto e in molti hanno motivato così il suo pianto. E’ davvero questa la realtà? L’artista ha vuotato il sacco, spiegando perché piangeva.

Durante la conferenza stampa, incalzata dai giornalisti, Annalisa ha spiegato perché piangeva durante la proclamazione della vittoria di Angelina. Ha dichiarato:

“Era un po’ di tensione scaricata e ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante”.

Annalisa non piangeva perché dispiaciuta del terzo posto a Sanremo, ma solo perché stava vivendo un mix di emozione e tensione. Non a caso, ha aggiunto:

“Abbiamo fatto un percorso bello e ne approfitto per congratularmi con questi due ragazzi (Angelina e Geolier, ndr). Ci sono numeri bellissimi per tutti. […] Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio”.